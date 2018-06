Lena má mrtvou duši, říká matka

Lena totiž patří mezi ty soutěžící, které je vidět. Zapojuje se živě do plnění úkolů, nezkazí žádnou legraci, nejednu sama vymyslí. Pokud se v domě něco děje, nenechává ji to klidnou. Je schopna hájit svá přesvědčení. Dává najevo emoce. Když je jí smutno, nestydí se za slzy. Když má radost, projevuje se bez zábran jako malá holka - skáče, tleská.

Kdo je tato mladá žena, která se už během vysílání prvních týdnů soutěže stačila před národem zamilovat, zhroutit, rozejít se s partnerem, opít se i plakat, radovat se i zuřit? Věděl vůbec někdo, že Lena, která není podle mnohých žádný psychický silák už jen proto, že kdysi měla problémy s drogami, hodlá odejít bojovat o velké peníze? A navíc do hry, která na obrazovkách vypadá jako velký legrační mejdan, ale je to těžká zkouška osobnosti?

Je to manipulace!

„Já sama jsem se to dozvěděla asi tři týdny předtím, než tam šla, přímo od ní,“ řekla matka Leny, která moc netušila, o jaký pořad jde. „Vůbec jsem nevěděla, o co jde. Pak jsem něco zahlédla z VyVolených, začali dřív než Velký bratr. To mi stačilo. Řekla jsem jí, ať do toho nechodí.“ Už z principu její matka s podobným pořadem nesouhlasí. Nechápe, proč by měl člověk žít v prostředí, kde jsou kamery naprosto všude. „Když jsem soutěž později sledovala, pozorovala jsem, že tam dochází ke značné manipulaci ze strany režie. Pomocí alkoholu úspěšně směrují lidi do situací, do kterých by se za normálních okolností nedostali. Tato reality show nemá s realitou nic společného. Ti lidé nemají možnost se tam projevit jako osobnosti, ale tak, jak je Velký bratr chce vidět.“

Lena běžně alkohol nepije

Lenina matka si myslí, že lidé tam nemají nejen kontakt s okolím, ale ani žádnou práci, na které by mohli ukázat své skutečné charakterové vlastnosti. Podle toho, co divák vidí, nemůže v žádném případě hodnotit charakter soutěžících. „Moje dcera alkohol v reálu například vůbec nepije a navíc ho nesnese. A pokud se někdy napije, tak je to výhradně tehdy, když má nějaký stres. Záměr režie podle mě byl totálně ty lidi opít. Dokonce se o tom zmiňovala lidem kolem ní. Říkala jim, že není zvyklá pít, říkala, že to nezvládne - to všichni slyšeli! Pak to také tak dopadlo. Bylo patrné, že její mysl už je narušená. Obávám se, jestli tam toho alkoholu není už trochu moc.“

Matce připadá, že Lenino pití je jen obrana. „Už po týdnu jsem si myslela, že její psychika se změnila, že už nemá takovou sebereflexi, aby byla zodpovědná za to, co dělá. Je snadno manipulovatelná a mohou jí provést cokoliv. Což se tam děje. Nemohu pochopit, že někdo z psychologů, kteří tam jsou - nebo vůbec obecně z těch, kteří se na to dívají - že to nerozpoznají a nějakým způsobem nezakročí. Tam vlastně zneužívají holku, která má psychické problémy. O to větší, vzhledem k její minulosti. Myslím si, že je v podstatě trestné to, co dělají.“ Problém spatřuje matka Leny také v tom, že nikdo nevěděl, kdo všechno nakonec mezi finalisty soutěže bude. Soutěž zkrátka absolutně odmítá a nelíbí se jí.

Lena vstupovala do domu mimo jiné s tím, že má vážnou známost se sice starším, ale renomovaným brněnským právníkem Schneidrem. V domě však její vztah utrpěl šok. Poznala mladého, pohledného, charizmatického Filipa. Mladík s pornohereckou minulostí ji natolik okouzlil, že na reálný svět a s tím i na Schneidra dokázala rychle zapomenout. Se svými city k Filipovi se netajila před nikým. Když byl pro porušení pravidel z domu vyloučen, zhroutila se. A když ho Velký bratr do domu vrátil, radostí plakala a rozhodla se! Požádala Velkého bratra o schůzku ve Zpovědnici a tam Schneidrovi řekla, že mezi nimi je konec.

Pokus o setkání nevyšel

Možná to její blízcí tušili. Vypadalo to, že proto nikoho příliš nepřekvapilo to, co udělala její matka. Údajně se pokusila Lenu z domu Velkého bratra se Schneidrem vykoupit. Podle většiny zainteresovaných chtěla zachránit pro dceru bezesporu lukrativní a perspektivní vztah. A její přítel začal vypadat jak žárlivec.

„Bylo to jinak,“ vysvětluje Lenina matka. „Nejsem zdravá a s dcerou jsme měly už před soutěží domluvu. Když mi bude zle, že jí dám vědět. Stalo se tak a dceři to vyřídili. Byla z toho velice nervózní. Já pak chodila po dalších vyšetřeních. Některá dopadla lépe, některá ne. Můj zdravotní stav se ale náhle zhoršil. Volala jsem do Novy, ať to Leně vyřídí, a že by bylo nejlepší, kdyby se vrátila domů. Zeptali se mě, zda si s ní nechci promluvit. Že mi umožní s ní dokonce osobní setkání. Buď ji přivezou do Brna, nebo že mohu přijet do Prahy.“

Matka Leny se rozhodla, že se vydá do Prahy. Schneider, s kterým je v častém kontaktu, se dozvěděl, že tam chce jet autobusem. Nabídl tedy, že ji tam raději sám odveze autem. Jenže, než se návštěva uskutečnila, projekt opustila Lenka Hornová, s kterou Lenina matka jednala a s kterou bylo vše domluveno.

„K dceři mě nepustili. Jen mi vykládali, jak je to všechno výborné. Když už jsem pochopila, že můj vzkaz jí nevyřídí, snažila jsem se jim vysvětlit situaci a to, že se mi nelíbí Lenin psychický stav.“ Podobné stavy totiž u ní matka už zažila. Věděla, co může nastat. Že to není ona a že vše se pravděpodobně bude dál vyvíjet velice nepříznivě. Zvlášť když tam vrátí Filipa. O tom už se v té době také divácky hlasovalo veřejně. „Tušila jsem, že hysterické projevy se budou stupňovat, že to pro ni nebude dobré a že si tím jen zkazí život. Pokládala jsem to za další důvod, proč by měla jít domů. Nejsem psycholog, ale jednou už jsem s ní zažila něco podobného. Bylo to v době, kdy měla problémy s drogami. Proto jsem usoudila, že tam patrně není něco v pořádku.“ Na Nově však matce řekli, že Lena podepsala smlouvu, že je plnoletá a že je to nezajímá. „Na to jsem opáčila, že je sice plnoletá, ale to nemusí znamenat, že ví, že má nějaké psychické problémy.“

Dodnes si Lenina matka stojí za svým tvrzením, že o rozchod dcery se Schneidrem vůbec nešlo. „Chtěla jsem, aby dcera věděla, jak mi je. Protože kdyby to věděla, odešla by ze soutěže. Lena nechce, aby mi bylo špatně.“

Bojí se o dceru

Podle matky je Schneider zničený proto, že likvidují člověka, ke kterému má vztah. Lena mu prý byla vždycky věrná. Má pocit, že cokoliv k tomu nyní Schneider řekne, bude veřejností chápáno jako obyčejný postoj žárlivce. Přitom ještě teď se stará o její věci - vyřizuje jí ve škole odklad studia, věci z domu jí nevystěhoval atd. Je jen zdrcen z toho, kam se její psychika řítí.

A co si myslí Lenina matka o vztahu mezi Lenou a Filipem? „Já nejsem schopna odhadnout, co se v domě mezi nimi děje. Dosud si má dcera vybírala svého partnera vždy na základě nějaké verbální komunikace a hlubších znalostí. Toto mi přišlo jako reakce na stres. Když se blížil její odchod do soutěže, měla z toho obavy. Říkala mi to. Říkala mi také, že se bojí, že to tam nevydrží. Spíš mi to přijde, že Filipa vidí jako nějakou svoji záchranu,“ dodává Lenina matka. Myslí si, že v této chvíli už to není Lena, ale člověk s totálně mrtvou duší. Bojí se o ni, až se vrátí.