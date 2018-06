Dunhamová: Nejsem těhotná, jen jsem snědla krabici bezlepkových krekrů

Lena se chtěla pouze pochlubit fotografií, na které pózuje ve večerních šatech. Myslela si, že vypadá docela k světu a chtěla se ukázat svým fanouškům. Ale místo pochvaly se jí dostalo negativních komentářů a otázek, zda není těhotná.

„Tak jo. Všem vám moc děkuju za gratulace. Ale ne, nejsem těhotná. Prostě jsem před focením snědla krabici bezlepkových krekrů. To je celé,“ napsala Dunhamová, kterou otázky na těhotenství nemohou vyvést z mír. Prý je na to zvyklá už léta.

„Lidé se mě na těhotenství ptají už od mých patnácti let. Mám výrazné křivky, velká prsa a boky. Lidé mají pocit, že můžu být těhotná. A teď to vyvalené břicho. Je to pochopitelné,“ říká herečka, která ve všech ohledech myslí hlavně sama na sebe a nenechává se nikým ovlivnit. Nechce vypadat jako klasická hollywoodská postavička, která zapadne v davu.

„Proto jsem se rozhodla i pro vytváření svých vlastních rolí. Chci hrát to, co mě vystihuje a baví. Mám neskutečné štěstí, že jsem se vždycky cítila ve svém těle dobře a pohodlně. Nikdy jsem netrpěla tím, že nevypadám jako ostatní,“ doplnila.

Lena Dunhamová vystudovala tvůrčí psaní, píše scénáře, režíruje a hraje. Je také autorkou seriálu Girls, který se snaží představit vcelku reálný život čtyř dívek z New Yorku.