Léky stáří nezastaví, ale usnadní

Po středověkých alchymistech zbylo lidstvu pár rozverných příběhů a hlavně věčná touha po elixíru mládí. Proto není divu, že jakmile se objeví přípravek, který slibuje hory doly, má o něj kdekdo zájem. Pravda je ovšem taková, že neexistuje ani elixír věčného mládí, ani všelék proti stárnutí. Přesto mnohé reklamní letáky tvrdí opak.Sestavit hitparádu nejžádanějších volně prodejných přípravků pro seniory je nadlidský úkol. Nabídka jednotlivých lékáren se totiž liší, navíc v záplavě léků všeho druhu nabídne každý farmaceut něco jiného. "Lidé, kteří k nám přicházejí, mají už většinou vybráno. Buď už jim nebo jejich rodičům zmíněný preparát pomohl, nebo viděli reklamu v televizi," říká Jiří Richter z brněnské lékárny Na Kobližné. Zkušenosti také ukazují, že v ordinacích pacienti často odmítnou kvalitní lék, na který by museli doplatit řekněme stokorunu, zato v lékárně bez mrknutí oka vysázejí na pult pět stovek za "elixír mládí" jen proto, že jim ho doporučila sousedka. Luxusní balení a efektní vzhled dokáží prostě udělat osmý div světa i z úplného nesmyslu, a to přesto, že naprostá většina přípravků je pro kapsy českých seniorů v porovnání s výší jejich penze relativně drahá. To je také důvod, proč je jimi zhusta zásobují jejich děti.Devětašedesátiletá Vlasta Suchardová z pražských Vinohrad stárla svědomitě. Užívala nejrůznější pilulky, kapsle, dražé a vitaminové tobolky a šla tak příkladem všem seniorům široko daleko - do chvíle, než usnula v tramvaji a probrala se až na konečné, chrápáním přerušila schůzi místních důchodců a ze stejného důvodu ji vypoklonkovala uvaděčka z lóže Národního divadla. Pátrání po příčině přineslo nečekaný výsledek: řada preparátů zaručuje kromě vitality a povzbuzení paměti také uklidnění a nerušený spánek. Se spaním sice babička nikdy neměla sebemenší problémy, ale "zázračné" pilulky přesto nejvíc zabraly právě v této oblasti. "Souběžné užívání několika přípravků s prakticky shodným složením je jednou z nejčastějších chyb, které se lidé dopouštějí," poznamenává Jaroslav Jezdinský, profesor farmakologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. "Například kombinování různých vitaminových preparátů, z nichž každý obsahuje vitaminy A a D, může vést k jejich hromadění v těle. Vysoké dávky vitaminu C zase zbytečně zatěžují ledviny, okyselují moč a zvyšují riziko tvorby oxalátových močových kamenů. Řadu nežádoucích účinků - od závislosti až po nespavost a neklid - má při dlouhodobém užívání i módní extrakt ze ženšenu." Také u volně prodejných léků je tedy třeba pamatovat na pravidlo "všeho s mírou". Ozdravnou kúru proto dopřejte svým rodičům toliko jednou ročně na dva, tři měsíce. Dohlédněte přitom pokud možno na to, aby neužívali stejný preparát nepřetržitě několik let. A protože starší lidé by se měli především chránit před infekčními onemocněními, měla by i tato kúra předcházet období zvýšených rizik virových a respiračních chorob.Ještě před tím, než se rozhodnete vybrat svým stárnoucím rodičům některý z propagovaných "elixírů mládí", měli byste si být jisti tím, že na své zdraví myslí především při volbě svého každodenního jídelníčku. "Vyplatí se investovat zejména do kvalitní a zdravé stravy," radí profesor Jezdinský, čerstvý pětašedesátník. "Pokud někdo nemá na to, aby po celý rok kupoval ovoce, neměl by zapomínat alespoň na základní vitaminy. Není ovšem nutné vybírat drahé přípravky, když třeba Spofavit, pokrývající základní potřebu vitaminů, vystačí při spotřebě dvou tří dražé denně na celý měsíc a stojí necelých šedesát korun." Tento přípravek je onou výjimkou, potvrzující pravidlo: může se totiž užívat celý rok, den co den, aniž by hrozilo riziko předávkování. Podobné je to i s lecitinem, který snižuje hladinu cholesterolu a má i další příznivé účinky. Pokud Spofavit leží na dolním konci cenového pole a lecitinové preparáty v jeho střední části, Geriavit, nejkomplexnější ze všech přípravků usnadňujících stárnutí, představuje jeho vrchol. Proto se stal oblíbeným vánočním či narozeninovým dárkem od dětí seniorů. Pro ně dobrá zpráva: podle profesora Jezdinského ho stárnoucí člověk, mající potíže s pamětí a koncentrací, může bez obav užívat několikrát ročně, vždy měsíc nebo dva.