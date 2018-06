Lekce z odpadkového koše

V Číně nebo Indii kuchaři dokážou vykouzlit hostinu opravdu málem z ničeho. Mimo jiné i proto, že maso tu nechápou jako základ celého jídla, ale používají je spíše pro chuť.

"Dvousetgramová porce, kterou tady dostanete v restauraci na talíř, u nás stačí pro celou rodinu," vysvětluje autorka kuchařek Tchang Jung-ling Rusková. "Není to jen kvůli šetření, ale hlavně pro zdraví. Pokud nešetříte zeleninou a jídlo dobře dochutíte, vytvoříte i ze zdánlivě nepoužitelných částí zeleniny lahůdku."

Óda na česnek

Typickým příkladem zeleniny, kterou u nás zcela nevyužíváme, je pórek: bílá část jde do jídla, zelená do koše. Přitom i ona, nakrájená na plátky a smíchaná například s cuketou, může být vynikajícím základem oběda. Jinou lahůdkou asijských kuchařů jsou česnekové stonky. Můžete si je vypěstovat doma v květináči. Stačí i méně kvalitní česnek, který rozeberete na stroužky a hustě vedle sebe zasadíte například do košíčků, v jakých se prodávají kiwi. Podložíte miskou a zeminou zaplníte jen asi zpola. Postavené na slunném místě a denně mírně zalévané brzy vyraší. Jakmile dorostou do dvaceticentimetrové výšky, je čas na první sklizeň. Výhonky odřezávejte opatrně tak, aby se část v půdě nepoškodila. Pak můžete řezat stonky ještě dvakrát, jen budou kratší. Ke zmrazování se ale nehodí.

Báječné košťály

Do smažených směsí můžete přimíchat košťály zelí, květáku nebo brokolice. Patří k tvrdší zelenině, kterou je dobré nejprve krátce předvařit či předsmažit. K masu ji pak na pánev dodáte až ve vhodný okamžik během přípravy. Bez předchozí tepelné úpravy paní Tchang Jung-ling radí do směsi přidat třeba i masité vnitřky zelených paprik, ovšem až poté, co je zbavíte semen.

Další možností jsou stonky kopru a špenátu. Základní recept je celkem jednoduchý a hlavně rychlý. Maso, nejlépe vepřovou kýtu, nakrájíte na kostičky, promícháte v misce s kašičkou ze lžičky solamylu, vejce a trošky vody. Pánev rozehřejete a maso na prudkém ohni rychle osmahnete. Jakmile zbělá, přidáte několikanásobné množství zeleniny, třeba právě nakrájených koprových či špenátových stonků. Jen co zelenina trochu zavadne, přisypete lžičku mletého kmínu, 2 lžíce sojové omáčky, trošku cukru, na špičku nože wej-su neboli glutamátu sodného, zastříknete octem, ještě rychle promíchnete a odstavíte z ohně. Celá příprava trvá asi deset minut.

Zelené ředkvičky

Netradičně můžete vytvořit i saláty. Na salát z čerstvých lístků ředkviček odříznete zelenou část, operete a necháte povařit v osolené vařicí vodě, ovšem jen minutu nebo dvě. Potom propláchnete studenou vodou. Počítejte s tím, že stejně jako u špenátu se podstatně zmenší objem hmoty. Posekané lístky dáte na mísu a přelijete arašídovou omáčkou: v mixeru rozmixujete slané arašídy s trochou vody dohladka. Podle chuti salát dosolte a teprve na stole ještě přidejte trochu lisovaného česneku.