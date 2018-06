Lékařka v JAR vymyslela zubatý kondom proti znásilnění

Lékařka vzpomíná na chvíli, které se odehrály před 40 lety, kdy měla noční službu na pohotovosti. Tehdy dovnitř vešla zničená oběť znásilnění. Oči prý měla jako bez života, byla jako mrtvola. "Podívala se na mě a řekla: 'Kéž bych tam dole měla zuby'. Slíbila jsem jí, že jednou udělám něco, abych pomohla lidem, jako je ona," uvedla lékařka, která svůj vynález - "zubaté" ženské kondomy Rape-aXe - představila nyní v době fotbalového mistrovství světa.

Žena si latexový femidom, jak se ženským kondomům říká, zasune podobně jako tampon. Uvnitř jsou rozeklané řady zahnutých háčků, které se zachytí na penisu muže, pokud do ženy násilím vnikne, vysvětlila Ehlersová zpravodajskému serveru CNN.

Jakmile se kondom zachytí, může jej odstranit jen lékař a ten by se měl postarat o to, aby ještě předtím informoval policii.

Nejde o trhák, říká Uzel

"Myslím si, že to není žádný nový vynález," řekl iDNES.cz sexuolog Radim Uzel, podle kterého něco podobného již vymyslely americké feministky. "Jedná se o jakýsi přístroj, který má ostrou žiletku, takže jakýkoliv předmět, který se zavede do pochvy, tedy hlavně penis, je okamžitě pořezán. Tím pádem je dokončeno to, čemu se kdysi ve freudismu říkalo "zubatá pochva". Mnozí muži mají prapodivné představy, a někdy v noci se jim o tom také zdá, že když provedou imisi penisu do pochvy, tak je pochva kousne," vysvětluje.

"Bolí to. Muž s tím nemůže močit ani chodit," vysvětlila svůj vynález Ehlersová. "Když to zkusí sundat, zachytí se háčky ještě pevněji ... neproniknou ale kůží, a tak nehrozí krvácení."

Lékařka prodala svůj dům a auto, aby mohla projekt Rape-aXe zahájit a chce pod dohledem rozdat 30 tisíc obranných femidomů zdarma během fotbalového šampionátu. "Radila jsem se s inženýry, gynekology i psychology, aby mi pomohli navrhnout design a zajistit jeho bezpečnost," uvedla.

Po zkušebním období by měly být ochranné prezervativy dostupné za cenu v přepočtu zhruba 40 korun. "Ideální by bylo, kdyby si tohle ženy braly, když jdou na nějakou schůzku naslepo nebo do míst, kde se necítí bezpečně," dodala matka dvou dcer.

Kritici ovšem tvrdí, že ženský kondom není dlouhodobým řešením a navíc hrozí, že muž, který se do jeho pasti chytí, si zlost vybije na ženě zvýšeným násilím.

Permanentní ochrana?

"Je to zvrhlost, ale proti gustu žádný dišputát," komentuje nejnovější novinku ze světa lidské sexuality Uzel. Jak přesně se nový femidom používá, netuší. Odhaduje však, že ho ženy nosí permanentně. "Vycházím z toho, že americké feministky svůj přístoj nosí pořád, protože ty považují každou soulož za znásilnění, tudíž jsou pořád chráněné," objasnil.

Podle organizace Human Rights Watch (HRW) patří Jihoafrická republika k zemím s největším počtem znásilnění na světě. Ve většině afrických zemí přitom odsouzení mužů za znásilnění nejsou běžná; ženy, které se stávají jeho obětí, nemají bezprostřední přístup k lékařské péči a testy DNA, jež by zajistily důkaz proti konkrétnímu muži, nejsou dostupné.