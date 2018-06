Lékaři operovali Lucii Bílou

Lékaři tvrdí, že rakovina děložního čípku patří k těm méně nebezpečným. U Lucie Bílé jde podle gynekologa Pavla Čepického s největší pravděpodobností o preinvazní stádium nemoci a je otázkou, zda je vůbec na místě ho nazývat rakovinou.

Mezi rakovinovými onemocněními u žen zaujímá karcinogenní nález na děložním čípku v republice druhé až třetí místo. Postihuje jednu ženu z desetitisíce .

"Pokud by se jednalo o klinickou rakovinu, musela by být léčba radikálnější," soudí docent Bohuslav Svoboda z pražské Vinohradské nemocnice. Tvrdí, že tento typ léčby je vhodný zejména pro předkarcinogenní stádia, která se nenazývají rakovinou. Mimo jiné také proto, že nemají schopnosti meastázovat. "Podobné stavy zřídka kdy přecházejí později ve skutečnou rakovinu, při nejnižším stupni zasažení se to stává pouze v deseti procentech případů," vysvětlil Svoboda.

Na pracovním režimu nehodlá zpěvačka, pokud to bude možné, nic měnit. Kvůli nemoci ovšem podle svých slov přehodnotila žebříček životních hodnot. Lucie Bílá věří, že její diagnóza byla včas podchycena a že je v rukou vynikajících lékařů.

