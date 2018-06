Lékaři nemohou potvrdit, že japonská princezna čeká potomka

"Po testech nejsme schopni sdělit, zda je korunní princezna těhotná, nebo ne," uvedl císařský palác v prohlášení. Kdyby Masako porodila syna, byl by v pořadí druhým následníkem trůnu po svém otci a prvním chlapcem, který se narodil v císařské rodině za posledních více než 30 let.



Princezna si prý poprvé všimla příznaků možného těhotenství začátkem měsíce, před svou cestou do Bruselu na svatbu belgického korunního prince Philippa. Poté, co se ve čtvrtek vrátila, zrušila kvůli ranní nevolnosti a slabé horečce schůzku s císařem Akihitem a císařovnou Mičiko.

Podle platných japonských zákonů ženy nemohou zdědit trůn nejstarší monarchie světa.