Lékař, který měl zavinit Jacksonovu smrt se vrátil k praxi

Zpěvačka Jacksonová ve svém prvním interview od smrti bratra v televizi ABC prohlásila, že z tragické události viní doktora Murraye, který trvá na tom, že nikdy nepředepsal nic, co by Jacksona mohlo zabít.

Zpěvákův osobní lékař je podezřelý ze zabití od té doby, co pitva prokázala, že smrt způsobila látka Propofol, silné anestetikum, které Jacksonovi podal, aby mu pomohl usnout. "Myslím, že je za jeho smrt zodpovědný a neměl by léčit," prohlásila Janet Jacksonová v ABC.

Murray však ze zločinu obviněn nebyl a smí se tak vrátit do práce. Dokonce musí, protože potřebuje peníze. "Pan Murray vyslyšel výzvy mnoha svých pacientů, aby se vrátil. Soudní výdaje byly ohromné a dluhy se vyšplhaly tak vysoko, že není jisté, zda si bude moct nechat dům a živit rodinu," řekl AP jeho právník Ed Chernoff.

Naposled Murray pracoval na klinice v dubnu, kdy přerušil pravidelnou praxi v Las Vegas a Houstonu, aby se mohl plně věnovat Jacksonovi. Za tuto práci podle Chernoffa nebral doktor Murray nikdy plat.

Michael Jackson Propofol užíval deset let a jeho rodina se mu podle Janet Jacksonové snažila od závislosti pomoci, bohužel neúspěšně. "Vždycky jsem se snažila mu pomoct. To je normální, když někoho milujete. Ale závislého nemůžete donutit pít vodu. To není věc, kterou můžete udělat vy pro něj, ale kterou on musí udělat sám pro sebe," řekla Janet Jacksonová.

Zesnulý zpěvák vydělává po své smrti miliony dolarů. Jeho film This Is It už vynesl v přepočtu víc než 2,5 miliardy korun. Slavná třpytivá rukavice byla vydražena za zhruba 6 milionů korun. - čtěte Jacksonova rukavice, látka posetá bižuterií, vydražena za 350 tisíc dolarů

Posmrtně získal Michael Jackson hned čtyři ceny na American Music Awards a stal se tak rekordmanem v počtu získaných Amerických hudebních cen vůbec. čtěte také Devatenáctiletá country hvězda Swiftová porazila rekordmana Jacksona