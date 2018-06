Lék proti strachu zkoušejí na lidech

Základem novodobého bádání se stal dřívější objev specifické molekuly, která zřejmě hraje klíčovou roli v procesech, při nichž se lidský mozek osvobozuje od duševního tlaku a neklidu.



Během experimentu, při němž v první fázi pokusné osoby dostaly po zaznění zvukového signálu elektrický šok a ve druhé reagovaly už jenom na pouhý zvuk, se ukázalo, že strach z "rány" postupně opadá. Když ovšem badatelé zablokovali činnost zkoumané molekuly nifedipinem, k osvobození od obavy z možné bolesti nedošlo.



Nyní proto vědci pracují na vývoji léku, který by vedl k aktivizaci molekuly. Podle mínění vědců by se mohl stát takříkajíc průlomem v dosavadní psychoterapeutické léčbě, efektivněji by měl pomáhat pacientům trpícím například nejrůznějšími fobiemi.





Strach je základní emoce, která lidstvu pomáhá přežít.