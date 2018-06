Lejle Abbasové museli lámat nohu, špatně jí srostla

Lejla si na lyže stoupla v únoru asi po šestnáctileté pauze. Při poslední jízdě před odjezdem domů upadla tak, že skončila v nemocnici. S lyžováním zřejmě definitivně končí. Moderátorka měla tu samou nohu zraněnou už čtyřikrát, ale nad pojištěním končetin, jak to dělají světové modelky, prý neuvažuje.

"Mám nějaké úrazové pojištění a teď se budu hádat, jestli je ten úraz dostatečný na to, abych něco dostala," řekla moderátorka v rozhovoru na Frekvenci 1.

Sádra nabourala Abbasové program, musela zrušit moderování různých akcí a odsunout cestu do Keni, kde pomáhá se svoji nadací Asante Kenya. Až jí 26. dubna sádru sundají, chce se vydat na cestu kolem světa. Musí si ale pořídit vůz. "Auto jsem rozstřílela dva týdny před tím, než se mi podařilo zlomit tu nohu," řekla se smíchem.

Michael Kocáb a Lejla Abbásová, 29. ledna 2009

I přes svůj dočasný handicap pravidelně hlídá vnuka svého přítele Michaela Kocába, i když se s jeho dcerou Natálií moc v lásce nemají. "Momentálně jsou všechny válečné zbraně zakopané. Ne že by to byl klid před bouří, to v žádném případě. Zatím jsme spolu komunikovaly jednou," prozradila Abbasová.

Její vztah s Michaelem Kocábem se stal veřejnou záležitostí v březnu 2010, kdy jako tým pracovali pro vládu: hudebník zastával ministerský post, exotická moderátorka zase pozici jeho mluvčí. Poté, co se celá věc provalila, na vlastní žádost z pozice odešla.