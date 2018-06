Lejla: Všude na světě vyčnívám

FOTOGRAFIE ZDE

Je nepřehlédnutelná, a to je slabý výraz. Vyčnívá všude a dobře to ví. Pusa se jí zastaví, snad jen když si zapaluje cigaretu.

Pětadvacetiletá Lejla Abbasová, moderátorka hudební televize Óčko, se narodila v Praze. Její maminka je Češka, otec Súdánec, který tady studoval. A i když se s ním už dávno nestýká, tvrdí, že v sobě cítí "tu černotu".

Na rasismus v Česku si nestěžuje. "Od doby, co už nevypadám jako cikáně, ale jako exotická ženská, je to v pohodě, i když je to trochu smutný," říká s úsměvem.

V soutěži Big Brother bude denně komentovat noční dění ve vile, kam Nova zavře účastníky show. "Doufám, že Češi nebudou ze začátku moc odvážní, a já se stihnu otrkat dřív než oni," říká v narážce na možné erotické dusno mezi soutěžícími.

* V září se z vás stane moderátorka české verze soutěže Big Brother. Jak jste tu zprávu přijala?

V první chvíli jsem odmítla, stejně jako nabídku z Primy.

* Chtěli vás i do konkurenční show VyVolení?

Ano, taky, ti mě chtěli jako hlavního moderátora. Řekla jsem jim, že se mi ten typ pořadu nelíbí, že si tam sama sebe vůbec neumím představit. Jenže mi bylo trapné na kamerové zkoušky nepřijít, když mě osobně pozvali a poslali mi i scénář. Ukázalo se přesně to, co jsem si myslela - že nejsem schopná do soutěžících šít, že mi to nejde. Tím to skončilo. Pak přišla další nabídka, tentokrát z Novy.

* A tu jste vzala.

Nechala jsem si měsíc na rozmyšlenou. Lenka Hornová, která má pořad na Nově na starosti, mi udělala sestřihy zahraničních verzí a kamarád mi k tomu sháněl další materiály na internetu. Nakonec jsem se rozhodla, že to zkusím.

* Najednou se vám reality show začaly líbit?

Názor jsem samozřejmě nezměnila. Pořád mám strach, že to bude hrozně ponižovat lidskou důstojnost. U reality show tohohle typu mi vadí, že lidi ve vile nevědí, co se o nich píše, jakou nálepku jim dá bulvár. A na moderátorovi je, aby, když jsou ve studiu, tuhle jejich nálepku potvrdil, vedl s nimi tak i rozhovor. To přesně bude dělat Leoš Mareš a to jsem měla dělat na Primě. To bych nemohla a nechtěla. I když na druhou stranu je fakt, že lidi, kteří do té soutěže jdou, s tou důstojností už tak nějak ani sami nepočítají. Nechci je ale hodnotit, jsou prostě takoví.

* Vy jste jiná? Nešla byste soutěžit ani kvůli těm deseti milionům pro vítěze?

Ne! Nikdy! Nejsem ten typ.

* Nejste exhibicionistka?

Trochu jo, pořád a hodně mluvím. Ale když na mě čučí moc lidí, dobře mi to nedělá.

* Co vás tedy přesvědčilo, že jste Nově kývla?

Byla jsem postavená před rozhodnutí, jestli se moderováním chci živit, což jsem do té doby neměla v úmyslu. Vždycky to byl jenom můj koníček. Řešila jsem dilema, jestli zrovna tohle v životě chci. Navíc mi bylo jasné, že s touhle prací bude spojená... no, taková ta známost, nebo jak to říct...

* Televizní sláva?

Přesně tak. Trefný výraz. Ve finále jsem kývla, protože jsem si uvědomila, že tím můžu možná udělat něco dobrého pro neziskovou organizaci, kde pracuju. Že jim třeba pak díky známému obličeji dokážu sehnat peníze na různé projekty. Nebo rovnou na adopce na dálku, kterými se zabývám už několik let jako koordinátorka.

* To zní skoro jako z propagační brožury. Vy se na tu slávu vůbec netěšíte?

Ne, vůbec. Spíš z toho mám hrůzu, děsí mě to. S bulvárem se dokážu vnitřně srovnat. Bojím se spíš každodenního života. Vzhledem k tomu, že nemám řidičák, nedokážu si představit, jak bude třeba probíhat cesta hromadnou dopravou. Doufám jen, že maluju čerta na zeď.

* Bojíte se slávy, a má se z vás stát nová hvězda televize Nova?

Je to paradox, že? Během posledních pěti let jsem těch nabídek dostala několik, dlouho jsem na ně neslyšela, až teď. A abych byla upřímná, tak důvody byly i praktické - tenkrát mi bylo dvacet a žila jsem sama. Teď je mi sice jen o pět let víc, ale už myslím na zadní kolečka. Jednou chci mít rodinu a děti, tak bych jim měla pořídit třeba bydlení. I když to není zas tak velký terno, jak to může vypadat...

* Takže na tom nezbohatnete?

To rozhodně ne! (směje se) Ani náhodou! Když si spočítáte, kolikrát tam jsem, kolik za to dostanu, co je to za pořad, za stanici, že z toho platíte daně, pojištění, je to normální až horší honorář. Ale je to alespoň nějaký stálý příjem. A ještě k té slávě - pořád věřím, že hlavními hrdiny celé show budou soutěžící. Že se pozornost soustředí především na dění uvnitř vily, kde budou všichni žít. Já budu jen komentovat jejich život zvenku, vůbec s nimi nepřijdu do kontaktu.

* Jak byste se vy sama chovala ve vile mezi soutěžícími? Pořád pod dohledem...

Přemýšlela jsem nad tím, ale je to pro mě hodně vzdálená představa.

* Nepatřila byste k extrovertním bavičům?

To určitě ne, zřejmě bych dost často seděla někde v koutku, protože potřebuju svůj klid. Došla jsem tak daleko, že jsem dumala, kam bych se před těmi kamerami schovala.

* A přišla jste na to?

Myslím, že bych celou soutěž strávila zalezlá pod postelí. (směje se)

* Jste asi jiný typ než Leoš Mareš, váš kolega z Big Brother. Už se osobně znáte?

Trochu, zatím nebyl čas. Ale jako komerční moderátor pro mladé je skvělej. Nejlepší. To klobouk dolů.

* Ale váš vzor to asi není. Kdo tedy?

Rozhodně Jan Kraus! A pak i Marek Eben, na něm se mi líbí ta serióznost.

* Co vám na vaši novou práci říkají známí? Byli překvapení?

S lidmi kolem sebe jsem to řešila hodně a dost dlouho, takže ani překvapení nebyli. Ptala jsem se uznávaných umělců i zkušených televizních harcovníků...

* Koho například?

Řešili jsme to třeba s mým přítelem Karlem Heřmanem, který je klávesistou v kapele Chinaski, takže showbyznys trochu zná. I když jinou bublinu, než je ta kolem Novy. Nebo s Ivanem Mládkem. Toho znám přes svou dlouholetou kamarádku, která s ním spolupracuje.

* A co vám radil? Určitě vás nabádal, ať to vezmete.

Jistě, stejně jako většina ostatních. Říkal, že je to pro mě příležitost a že se mi potom pohrnou další nabídky. A já oponovala: Ale jaký?! Co když mi tahle mediální sláva ublíží a nebudou mě chtít nikam jinam než do Go Go šou? To bych nezvládla. Tvrdil, abych se toho nebála, že si jen musím udržet vlastní styl. Tak uvidíme. Teď mi chodí samé, jak já říkám, kondolence. Lidi mi gratulují a já musím všem vysvětlovat, že to je poněkud komplikovanější, než se zdá, a že to pro mě zas tolik neznamená... Ale stejně mě hodně překvapilo, že si vybrali mě. V duchu jsem se ptala: Jak jste na mě sakra přišli? V tom zmatku jsem to nakonec nějak nestihla zjistit.

* Přemýšlela jste nad tím, jakou roli v tom hraje váš vzhled?

Obrovskou!

* Trápí vás to?

Nevážím si proto tak svých úspěchů. Mám z nich svým způsobem mindrák, zdá se mi, že jsem si je nevydřela, že to není ve skutečnosti moje zásluha. Takže si pořád myslím, že nic neumím, i když mě všichni kolem ujišťují, že to není pravda. Někdo má tlačenku, já mám barvu kůže. (žertovně) Nebudu si nalhávat, že můj vzhled není pro televizi důležitý. Pro Novu jsem prostě dokonalá!

Porno? Ne, jen drogy

* Fakt dokonalá? Tak schválně. Vaší kolegyní bude Eva Aichmajerová, o které se mluví hlavně v souvislosti s pornografickými snímky. Provalí se brzy něco podobného i na vás?

Určitě by se na mě něco dalo vyhrabat, to jsem řešila hned od začátku. Není to nic tak hrozného, ale kdyby se to pořádně přibarvilo...

* Žádné porno?

Ne, to ne! Ale pět let jsem tančila u Dana Nekonečného se Šumem svistu a tam probíhaly pořádné pařby a mejdánky. Už to zavání skandálem - tanečnice, ty přece chodí s kdekým! To rozhodně není můj případ, ale dovedu si představit, že by se z toho dobře dělaly titulky. No a pak jsem měla problém s drogama. Radši to řeknu dřív, než se to objeví někde na titulu bulváru.

* To je dost šťavnaté. S jakými?

S tanečními drogami, jako je extáze nebo kokain. Nikdy jsem si nic nepíchala do žíly ani jsem neabsolvovala léčení, nechala jsem toho ze dne na den. Až dneska zpětně vidím, že jsem měla problém. Nebylo mi ani dvacet, živila jsem se jako tanečnice v pražském klubu Radost FX, tehdy to tam dělali všichni, připadalo mi to normální. A pak jsem začala chodit s klukem, který měl s drogami vážný problém. Ne, že by mě do toho někdo stáhl, kdybych nechtěla, tak to neudělám. Ale stalo se a po roce jsem utekla z práce, ze vztahu i od drog. Už bych to nikdy neudělala, člověka to jenom ničí.

* Klubová tanečnice, drogy, copánky, tetování, stříbrné náramky na vás jen cinkají. Jela byste na CzechTek?

Jednou jsem tam byla. Zestárla jsem a ten způsob zábavy už mi nic neříká. I když ta kultura a muzika je mi bližší než cokoliv jiného, třeba disko. Ale jestli se ptáte na tu letošní akci, tak o té skoro nic nevím. Na ten svět jsem už svým způsobem alergická, vzhledem ke svým drogovým zkušenostem, navíc tam už nikoho neznám.

* Čím jste se chtěla živit, když moderování to nebylo?

Humanitární prací, kvůli které jsem žila půl roku v Keni. Sice jsem tam občas měla problémy, protože jsem neznala jejich zvyklosti a chovala se na jejich poměry moc odvázaně. Mysleli si, že jsem šlapka.

* A přesto se vám tam líbilo.

Strašně. Jejich způsob života je mi blízký, i když jsem vyrostla tady. Chtěla bych se do Keni načas odstěhovat, jenže teď mi to zkomplikoval vztah. Pendlovat mezi Afrikou a Českem a mít děti by asi nešlo. A můj přítel v Keni taky nemůže vydělávat hraním na piano. Takže se uvidí. Ale do budoucna je pro mě humanitární práce prioritou.

