Lejla: Pro stříbro mám úchylku

"Jsem mix svých rodičů a výsledek je, jaký je. Jsem jim za svůj zevnějšek vděčná. V Česku žiji od narození, od osmnácti let jsem moderovala společenské akce a v soukromých televizích, pak jsem také profesionálně tancovala," svěřila se Leila.

Je velmi vysoká, štíhlá a chodí ověšena množstvím stříbrných doplňků, nejrůznějších řetězů a řetízků, náramků a prstenů.

"Protože jsem černá, zlato nosit nemohu, to by na mně vypadalo moc lacině. Na černou kůži prostě zlato nejde. Ale pro stříbrné šperky mám přímo úchylku. Miluji je a nosím od svých patnácti let," podotkla Leila.

Ale hlavní náplní Leilina života je humanitární práce. Má na starosti adopce na dálku.

"Je to jeden z programů našeho Humanistického hnutí, v němž jsem velmi aktivní. Máme v Keni a v Guineji školy, se kterými spolupracujeme. V těchto zemích se vyberou nadané děti a my je pak na dálku představujeme potencionálním rodičům. Ti, když se tak rozhodnou, za ně platí školné. Tím chudým černým dětem pomáhají, aby se uplatnily v životě. Je to velká pomoc," vysvětlila Leila podstatu projektu.

Leila se této činnosti bude věnovat dál, i když půl roku prožije moderováním v reality show.

"Kvůli televiznímu pořadu bych tuto aktivitu určitě neopustila. A kdybych to bylo nutné, raději bych se vzdala vystupování v televizi. Vím totiž, co je potřebnější," uzavřela nastupující hvězda.