Lejla: Komentovat sex bylo těžké

Lejla Abbasová už tři měsíce moderuje noční show Big Brother. Narodila se české matce a súdánskému otci 14. února 1980 v Praze. Vystudovala gymnázium, potom se živila jako tanečnice, například ve skupině Šum svistu.

Pracovala také jako modelka, barmanka nebo obchodní zástupkyně Rádia Limonádový Joe. Strávila půl roku v Africe jako koordinátorka projektu adopce na dálku, letos byla jednou z tváří kampaně proti rasismu.

První pocity před kamerou

Zkoušek v Galaxii jsem se děsila, ale kamarád mě přemluvil. Jako tanečnice jsem měla zkušenosti z videoklipů, jenže tohle byl skok. Připadala jsem si trapně, byla jsem nervózní a odcházela jako zbitá. Pak se ozvali, že jsem působila spontánně.

Jaké je mluvit v televizi o sexu

Když jsem měla v přímém přenosu komentovat sex Sylvy, bylo to hodně těžké. Udělala jsem si vlastní slovník, který je nekonfliktní, opisuju choulostivé výrazy. Myslím, že tyhle věci patří do soukromí. Já svůj sexuální život rozhodně v plen nedávám.

Jak se mi cestuje v metru

Čím dál hůř. Koupila jsem si tmavé brýle, abych se skryla, ale nepomáhá to. Nevadí mi, že lidé koukají, ale fascinuje mě, že přijdou, vyndají mobil a beze slova si mě vyfotí.

Jaký jsem dobrodruh

Chystám se opět do Afriky. Minule jsem tam byla půl roku, to mi bylo dvaadvacet a cestovala jsem sama. Dělám to často, procestovala jsem tak i Ameriku. V Las Vegas jsem stopla chlápka, co mě protáhnul zákulisím heren. Bylo to jak z filmu: on hrál blackjack, kolem něj důležitě vypadající chlapi a nějaké krasavice. A já v teplákách, s bágly.

Kolik afrických dětí jsem na dálku adoptovala

Posílám peníze na vzdělání dcery jednoho kamaráda v Africe, který mi pomohl, když jsem tam byla. Jinak adopce vyjde ročně na 6800 až 7200 korun - pro Čecha je to vlastně roční částka za jedno kafe denně.

Jak snáším Karlova turné

Zabavím se, zvykla jsem si. Ale když teď skládal věci na desku, pořád seděl u počítače. A pak už následovaly jen odjezdy pryč. To mě teda občas vzalo.

Co čtu

Naposled oddechovku Šifru mistra Leonarda a Petru Procházkovou. Teď jsem v období temna, ale jako dítě jsem četla jako blázen. Když mě kniha zaujme, sednu k ní v sedm ráno a končím v noci.

Karel Heřman

hudebník, přítel Lejly Abbasové

Klávesista skupiny Chinaski, s Lejlou Abbasovou žije tři roky. Narodil se 30. října 1974 v Praze. Vyučil se automechanikem, pak vystudoval konzervatoř -obor skladba a sociální práci a teologii na pražské škole Jabok. Než se přidal k Chinaski, hrál po pražských klubech, byl členem několika kapel, které se však rozpadly.

Čím uklidním rozhořčenou Lejlu

V takových situacích na ni mluvím bez emocí, a když je to hodně špatné, odcházím. Ona mi pak za hodinu zavolá, že se omlouvá, anebo po mně něco hodí. (To už ale musí být! dodává Lejla.)

Co jsem si pomyslel, když jsem ji viděl poprvé

Trochu jsem se jí lekl. (On je takovej lekavej, říká Lejla) Bylo to na Silvestra v Písku, kde jsme měli koncert. Přijela zrovna z Afriky, měla krví podlité oči a výraz divošky.

Jaké je být na pódiu v pozadí

Já jsem od přírody takový muž v pozadí. Že nejsem na obalu desky, na fotkách, že mě nikdo nepozná, to je mi šumafuk. Stačí mi, že dělám, co mám rád.

Oblíbené fanynky

V posledních letech se na nás nalepily nějaké holky, které vynechají málokterý koncert. Žádné fanynky ale s námi na pokojích nekončí. Typické grupies, jak jsou známé ze zahraničních časopisů o hudbě a z filmů o Rolling Stones, jsem já osobně nikdy v Česku nepotkal.

Jak se těším s Lejlou do Afriky

Na výlet s ní pojedu, ale jestli na půl roku, to ještě nevím. Abych to tady hodil za hlavu, to by mě ta země musela hodně zaujmout.

Proč vynecháváme večírky

Maximum, kam jsem byl ochoten jít, bylo předávání televizních cen Elsa. Jinak nás to nebaví. Lidé tam většinou nemají nic společného, ale věří, že jejich fotky vyjdou v novinách, dělají si kontakty. Je to pořád dokola.

Co jsem poslouchal, když mi bylo dvacet

Nejradši mám jazz. Ve dvaceti jsem poslouchal klasiku. Mezi vrstevníky jsem byl takzvaně out, na konzervatoři zase in. Teď mě napadá, že já byl vůbec vždycky dost out. Ale to je vlastně in.

Jaké knížky čtu

Za rok jsem přečetl asi jen dvě. Baví mě dějiny náboženství, naučná literatura. Co jsem s Lejlou, tak jsem nějak číst přestal.