Nerozvedla jsem dalšího chlapa, říká Abbasová o novém partnerovi

„S Volkanem jsme se poznali asi před osmi devíti lety. Od té doby jsme se vídali. Jeho bývalá žena je Češka, takže jsme se potkávali přes českou komunitu,“ prozradila moderátorka.

Podle ní také není pravda, že její přítel je ženatý, jak psala některá média. „Ano, bulvár to vzal tak, že rozvádím dalšího chlapa, stejně jako jsem kdysi podle jejich úsudku rozvedla Michaela. Oboje je minimálně zavádějící polopravda, ne-li přímo lež. I Marsha (Kocábova americká exmanželka, s níž má tři děti, pozn. red.) řekla do novin, že nejsem příčinou rozpadu jejich manželství...,“ řekla Abbasová.

Upřesnila, že Volkan se jí ozval po letech v době, kdy už jeho žena s dětmi žila v Česku a on stále v Keni. Aktuálně jejímu příteli končí rozvodové řízení a Lejla dobře vychází také s jeho ženou. „S Evou si voláme, všichni společně jsme slavili Volkanovy narozeniny a teď i narozeniny jejich dcery Vanesy. Volkan tam vozí i Davida a všichni si spolu hrají. V těch článcích jsou správně snad jenom jména a místa,“ říká.

Na výmysly bulváru prý raději nechce reagovat. „S Michaelem jsem si prošla bulvárním peklem. Pustila se pak do mě i jeho rodina, hlavně Natálka (dcera Michaela Kocába, pozn. red.). Ale já věděla, že čím víc bych se v médiích bránila a vysvětlovala, tím to bude horší. A teď byla situace obdobná. Média kontaktovala i Evu, která chtěla situaci začít vysvětlovat, ale já jsme jí radila, ať to nedělá,“ prohlásila a dodala, že není pravda, že její partner podporuje tureckého prezidenta Erdogana. „Volkan je bytostně nešťastný z toho, kam se Turecko pod vedením Erdogana řítí.“

Celý rozhovor najdete v pátečním vydání týdeníku Téma.

VIDEO: Lejla Abbasová: Syn David je velmi rozumný a empatický Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu