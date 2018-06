Lejla Abbasová trpí: Jsem aklimatizovaný negr

"Ač to tak nevypadá, tak já jsem, jak říkám, aklimatizovaný negr, takže to snáším strašně," prozradila šestadvacetiletá Abbasová.

"Ještě tak venku, v přírodě, tam mi to tolik nevadí, ale tady v Praze, v tom rozpáleném betonu, to je hrůza. V takových vedrech nefunguju normálně, mozek se mi nezapíná, často mě bolí hlava a skoro nespím," stěžuje si moderátorka.

Jak prozradila, dává si alespoň dvakrát denně studenou sprchu a snaží se do sebe dostat co nejvíc tekutin.

Málem to se mnou seklo

Podobně s tropickými teplotami bojuje i třiadvacetiletá Frühlingová. "Koupila jsem si větrák, piju hodně vody..., ale je to šílené. Já mám ráda jaro. Když je moc velké vedro, to mi vadí. Zdravotně to sice snáším dobře, ale minulý týden jsem nahrávala ve studiu a myslela jsem, že to se mnou sekne. To se mi stalo poprvé, byl tam úplně vydýchaný vzduch," řekla Frühlingová.

Kromě toho tráví většinu času v rozpálených bytech a k vodě se moc často nedostane, což v současné době podle jejích slov opravdu moc příjemné není.