Lejla Abbasová je necelý rok po porodu opět těhotná a čeká dvojčata

„Já jsem velkou rodinu vždy chtěla, tak jsem to plánovala, ale myslela jsem, že zůstanu u těch dvou. Ta zpráva přišla poměrně dost nečekaně. Když jsem si to řekla nahlas, tak jsem měla slzy v očích. Snažila jsem se zjistit, jestli je to štěstím nebo hrůzou,“ prohlásila Abbasová.

Dceru Iman moderátorka přivedla na svět loni v červenci a zvolila domácí porod. „Některé ženy by do toho i chtěly jít, ale kvůli neinformovanosti a různým nálepkám šarlatánek a hazardérek se bojí. Neustále narážíte na informace, které jsou protichůdné nebo hysterické, a to z obou stran. Je mi líto i komentářů typu: Já tě obdivuju. Za co obdiv? Za to, že umím rodit stejně jako ostatní ženy? I proto jsem se rozhodla, že chci o porodu doma mluvit veřejně. Minimálně proto, aby se otevřela diskuse,“ dodala.

Lejla se s tureckým přítelem poznala v Africe, kde žil šestnáct let. „S Volkanem jsme se poznali asi před osmi devíti lety. Od té doby jsme se vídali. Jeho bývalá žena je Češka, takže jsme se potkávali přes českou komunitu,“ prozradila moderátorka pro týdeník Téma loni s tím, že jejímu příteli končí rozvodové řízení a Lejla dobře vychází také s jeho ženou.

„S Evou si voláme, všichni společně jsme slavili Volkanovy narozeniny a teď i narozeniny jejich dcery Vanesy. Volkan tam vozí i Davida a všichni si spolu hrají,“ uvedla.

Lejla Ababsová má ještě šestiletého syna Davida s rockerem a bývalým ministrem Michaelem Kocábem (63). Partneři se po pěti letech společného života v roce 2014 rozešli.