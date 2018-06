Život si už neplánuju, vše nechávám osudu, říká Abbasová

„Pro mě je problém lichý počet dětí, že je vždy někdo z nich tak nějak na ocet. Mít jedno dítě je špatně, dvě už je dobrý. Vlastně i tři mi přijde pořád lepší, ale rozhodně neplánuji, protože vždy pak vše špatně dopadlo. Vše teď nechávám osudu,“ prozradila Abbasová, která si momentálně užívá nejen více času na práci, ale i svůj den, který má sama pro sebe.

„Mám teď víc času na práci. Jeden den tráví syn s Michaelem, kdy u něj i přespává. To jsou věci, o kterých se mi mohlo dřív jen zdát. Přiznám se, že já si ten jeden den v týdnu užívám víc než dřív a rozhodně si vybírám, kam půjdu a s kým půjdu. Přesto je to jen jeden den, což je podprůměr toho, co jsem si užívala, když jsem syna neměla,“ přiznává Lejla, která si prý občas umí vyhodit i z kopýtka.

„V období těhotenství a kojení bylo psychicky náročné odepírat si alkohol, nehledě na to, že jsem kojila hodně dlouho. Teď už je to dobrý. Já chodím ven, jen když jsem doma bez syna. Jinak bych si nedovolila jít někam pryč. Nechtěla bych, aby mě pak viděl v nějaké veselé náladě. Pokud spí u mé mámy či u otce, tak to mě nijak netrápí si vyrazit za zábavou,“ přiznala Abbasová, která plánuje opět pracovně vyrazit na jiný kontinent. Bez syna.

„V Africe jsem byla loni a v pátek se do Keni opět chystám. Davida bude hlídat Michael a moje maminka. Je to pracovní cesta a jemu bude doma mnohem líp. Budu tam bydlet v podmínkách, které jsou pro malé dítě naprosto nevyhovující,“ upřesnila důvody svého rozhodnutí, proč vyrazí do Afriky bez syna.

Své nadšení pro pomoc lidem měla prý Lejla už v dětství. „Vždy jsem k tomu inklinovala. Začala jsem dělat koordinátorku adopce na dálku a to už je skoro šestnáct let. V té době na to koukali lidi skrz prsty, protože nevěřili, že peníze dorazí tam, kam mají. Teď se svým projektem Pohlednice chceme podpořit vznik knihovny Maasai Academy, která bude dlouhodobě zajišťovat učebnice pro masajské děti žijící v izolované komunitě v Keni. Autorka fotografií Vlaďka Bajerovská v komunitě Masajů pobývala téměř rok a díky tomu mohla dokumentovat jejich životy,“ dodala Abbasová.