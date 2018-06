Vůbec se nebráním mít další děti, říká Lejla Abbasová

Jaký máte vztah se synem? Je spíš mazlíček nebo rozumbrada, co mluví mamince do života?

Rady umí udílet až moc, nicméně je to mazlíček. Byly mu teď čtyři roky. David je taková zvláštní kombinace klučičí střely s maminkovsky milujícím klukem. Je velmi rozumný. Když mu něco vysvětluji, je vidět, jak se snaží pochopit vše, co říkám. Bohužel ne vždy se podle toho zařídí. Mám pocit, že čím víc jsou děti v uvozovkách hodný, tím méně se bojí projevit svoji osobnost, ale to zase neznamená, že by neměly mít řád a hranice.

A pochytává od maminky moderátorské či modelkovské sklony a od tatínka hudební?

Je pravda, že se na sebe rád kouká do zrcadla, ale to ho asi časem omrzí. Teď aktuálně si místo povídání pohádek před spaním zpíváme. Vytáhla jsem starý zpěvník a prozpěvujeme si třeba Kryla. David to naprosto zbožňuje, což je daný asi hodně věkem, protože ještě neslyší, jak maminka „fantasticky“ zpívá. Miluje i kytaru, chtěl by se na ni naučit hrát. Je takovou zdravou kombinací mě i Michaela.

Vzhled má ale spíš po tatínkovi.

Já už dopředu věděla, že David nebude černoch. Jsem napůl míšenka. Spíše mě překvapilo, že nemá tmavé vlasy a oči. Naopak je blonďáček s modrýma očima, což mě nepřestane nikdy fascinovat.

Jednou jste mi prozradila, že byste ráda měla ještě další dítě. Stále o tom uvažujete?

Já jsem vždycky toužila po dětech. Už někdy ve dvaadvaceti jsem děti chtěla mít. Kdyby se to tehdy stalo, tak by mi vůbec nevadilo mít jich víc. Doufám a pevně věřím, že mi do cesty přijde nějaký muž a příroda mě ještě obdaří miminkem. Vůbec se nebráním mít další děti.

Je plesová sezóna a vy tyto akce často moderujete. Chodíte na plesy i soukromě?

Pro mě je to spíš pracovní návštěva než taneční. Abych řekla pravdu, je mi to docela líto, já mám ráda klasický tanec. Zatím mě ale nikdo nevyvedl.

Neříkejte, že nápadníci kolem vás nekrouží.

Myslím si, že to s nápadníky nemá nic společného. Zatím mě prostě nikdo na ples nepozval. Tedy s kamarádkami jsem si už párkrát vyrazila, ale s chlapem zatím ne.

Když vyrážíte na ples či společenskou událost, jak dlouho vám trvá příprava?

Přiznám se, že nejtěžší je vždy výběr šatů. Vymyslet správný outfit, to je pro mě vždycky oříšek. Někdy vybírám i několik dní. Pak už se jen učešu a nalíčím, což mi zabere celkem málo času. Do rukou odborníků se moc nevkládám. Sama vím, co mi sluší a v čem se cítím dobře. Jsem minimalista. Čím jednodušší střih či materiál, tím líp. Mám ráda sportovní eleganci. Proto mě za princeznu nikde neuvidíte. Nemám ráda přílišnou zdobnost. Vypadat jako dort, to bych raději zůstala doma. Je pravda, že barev se nezříkám.

Máte pro tyto příležitosti těžké zajistit si hlídání pro syna?

Chůvu nemám, tu jsem měla na začátku jako výpomoc, když byl David opravdu malinký a moje máma nemohla. Jinak většinou pomáhá ona, někdy se to sejde a David je u svého táty. Chodí k němu pravidelně.