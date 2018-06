Lejla Abbasová se prodala za 400 tisíc korun

Dražba byla dlouhá a napínavá. Fotografie herečky Chantal Poullain se vydražila za tři sta tisíc korun, portrét moderátorky Lejly Abbasové koupila módní návrhářka Valentina Armandi dokonce za 400 tisíc korun!

Lejla, která je zakladatelkou nadačního fondu Asante Kenya, pod nějž projekt Medela spadá, zpočátku nemohla věřit, že se její fotografie prodala za tak vysokou částku a málem se na konci dražby rozplakala.

"Vůbec jsem to nečekala, úplně mě to rozhodilo. Myslela jsem si, že to bude tak kolem 100 tisíc. Ale jsem moc šťastná, že můj projekt má takový úspěch," řekla iDNES.cz Abbasová. "Jsem tak nervózní, že mě z toho rozbolela hlava," dodala krásná Lejla a začala se shánět po léku, který by jí od bolesti pomohl.

"Lejla mě svým projektem přesvědčila, a tak jsem se rozhodla dát za její fotografii jakoukoliv částku. Vždyť je to na dobré účely," prozradila novopečená majitelka portrétu Valentina Armandi.

Další dražba proběhne v prosinci

Kalendář projektu Medela 2007 je společným nápadem Lejly Abbasové a modelky Heleny Houdové. Pózuje v něm dvanáct známých žen zachycených fotografem Janem Saudkem. Na exkluzivních fotografiích jsou kromě Lejly a Heleny také například Eva Holubová, Ivana Chýlková, Chantal Poullain či dokumentaristka Olga Sommerová.



Další portréty z kalendáře se vydraží 16. prosince v klubu Lávka a výtěžek z jeho prodeje bude věnován čtyřem charitativním projektům realizovaným ženami.