Někdy mám pocit, že je Michael měkký, říká Lejla Abbasová o výchově

"Michael je daleko benevolentnější než já. Já jsem daleko striktnější a mám pocit, že on je prostě měkký, že uhýbá," prohlásila třiatřicetiletá Abbasová.

Její o 25 let starší partner je podle ní trošku ovlivněný také výchovou své bývalé ženy Marshy, která je Američanka.

"To je taková ta všeobjímající láska bez žádných limitů. A to tedy není můj šálek kávy a Michael to podle mě trošku pochytil. A hlavně on je takový ten tatínek, že si s dítětem do tří let nemá co říct," řekla Abbasová. "Malému jsou teď dva roky. Ale je to komunikativní, chytré dítě. Takže už si pokecají."

Moderátorka také prozradila, že se doma nejvíce společně baví právě na Kocábův účet.

"Zasmějeme se, když si z něj dělám srandu. Má to rád. Asi proto, že si to k němu nikdo nedovolí," dodala moderátorka v show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek v 21:10.