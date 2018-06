Lejla Abbasová: Pořád kojím, aby měl syn imunitu před cestou do Afriky

Lejla Abbasová byla maminkou na plný úvazek jen chvíli. Jakmile to bylo možné, vrhla se zase na práci. Její syn David tím prý ale nijak netrpí. Maminka odchází moderovat v době, kdy usíná, a vrací se, když ještě spí. Pokud musí Lejla někam přes den, pohlídá syna jeho otec Michaela Kocáb. I tak ale stíhá Lejla třeba dětské plavání a stále také kojí.

"Kojím jen ráno. Dělám to z toho důvodu, že s ním budu teď cestovat do Afriky a chci, aby měl ode mě imunitu," řekla Abbasová v pořadu Limuzína, který televize Óčko odvysílá ve čtvrtek ve 21:45.

Vzít syna do Afriky se rozhodně nebojí a sama přiznává, že nepatří mezi ty ustrašené maminky, jaké vidí ve svém okolí.

Lejla Abbasová se synem Davidem (červenec 2012) Lejla Abbasová, Michael Kocáb a jejich syn David (červenec 2012)

"Nejsem úplně standardní máma. Spoustu věcí neřeším. Je to vliv té Afriky. Přístup k dětem je tam jiný. Vidíš, že není potřeba, aby se o dítě člověk staral každou sekundu, protože je to svébytná osobnost a měla by mít prostor. Bouchne se dvacetkrát za den, ale nic se nestane," říká Abbasová, která také chvíli uváděla pořad pro maminky na televizi Pětka.

Na rozdíl od kolegů ale honoráře za moderování po krachu televize dostala. "Já byla najatá externí organizací. Oni si kupovali od té společnosti hotový produkt, takže já jsem fakturovala té společnosti. Takže kromě jedné talk show jsem peníze dostala."