Čechům chybí temperament, Kocábovi ne, říká Lejla Abbasová

"Holky z ciziny maji jistou "krevnatost"," vysvětluje ten nejzásadnější rozdíl mezi Češkami a cizinkami Lejla Abbasová.

"Temperament v České republice obecně chybí, nebo není prvoplánový. Chybějící živelnost je i to, co mi chybí u českých mužů. Můj partner Michael Kocáb je sice Čech, ale dost temperamentní, i když na to nevypadá," upřesnila Abbasová, která i samu sebe považuje za dost temperamentního člověka.

Kdyby si měla podat přihlášku do podobných soutěží krásy, má jasno, kterou by si vybrala. "Asi bych se přihlásila do nějaké Miss Sympatie nebo Miss Veselá huba. Nebo Miss Veselý úsměv," smála se od ucha k uchu moderátorka Abbasová.

Michael Kocáb a Lejla Abbasová

Miss Expat se letos volila podruhé. Titul nejkrásnější cizinky žijící na území České republiky si tentokrát odnesla Paula Alejandra Gonzalez z Kolumbie. Titul 1. Vicemiss Expat patří Slamet Wahyuni z Indonésie, korunku 2. Vicemiss Expat pak získala Monika Sotheavy Spáčilová původem z Kambodže (více zde).

VIDEO: Nejkrásnější cizinkou u nás je Kolumbijka

Letošní ročník měl podtitul "proměny ženy". Devět finalistek se ukázalo v několika disciplínách - kromě rozhovoru a promenády v plavkách to byla i přehlídka v kostýmech inspirovaných jejich rodnými zeměmi.