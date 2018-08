Lejla Abbasová je čtyřnásobná maminka, dvojčata se narodila předčasně

Dvojčata, které Abbasová pojmenovala Teo a Ben, se narodila předčasně již před necelým měsícem a musela proto do inkubátoru. Informoval o tom web Maminka.cz.

Otcem dvojčat je turecký podnikatel Volkan Kaynak, Lejla Abbasová s ním má také roční dceru Iman. Otcem šestiletého Davida je její někdejší partner Michael Kocáb (64).



„Jsem obecně vůči porodu absolutně pokorná. Rozhodně nic nehrotím a snažím se být maximálně informovaná,“ řekla moderátorka ještě před porodem v rozhovoru pro časopis Maminka.

„Mysleli jsme si, že budeme mít nejspíš dvě holčičky, možná páreček. S dvěma kluky jsme vůbec nepočítali a trochu nás to zaskočilo. David se teď trochu bojí, že mu bráchové budou demontovat lego a krást mu jeho klučičí hračky,“ dodala Abbasová.

Dceru Iman moderátorka přivedla na svět loni v červenci a zvolila domácí porod. „Některé ženy by do toho i chtěly jít, ale kvůli neinformovanosti a různým nálepkám šarlatánek a hazardérek se bojí. Neustále narážíte na informace, které jsou protichůdné nebo hysterické, a to z obou stran. Je mi líto i komentářů typu: Já tě obdivuju. Za co obdiv? Za to, že umím rodit stejně jako ostatní ženy? I proto jsem se rozhodla, že chci o porodu doma mluvit veřejně. Minimálně proto, aby se otevřela diskuse,“ řekla tenkrát pro iDNES.cz.