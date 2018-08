Abbasová o narození dvojčat: Rodila jsem přirozeně a jsem za to ráda

Vy máte sice volnější oblečení, ale viditelně jsou poporodní kila navíc pryč.

Děkuji za kompliment. Volnější oblečení mám, ale já jsem neměla velké břicho ani v průběhu toho těhotenství. A teď už přeci jen je to skoro měsíc, co jsem po porodu. V tom shonu, který teď aktuálně mám, protože dojíždím za syny do nemocnice každý den, to už všechno šlo pryč.

Zmínila jste nemocnici, rodila jste tedy tentokrát v porodnici?

Ano. Kluci se narodili na konci sedmého měsíce, takže byli umístěni nejdříve v inkubátoru a teď už jsou na normálním oddělení.

Kdybyste nerodila předčasně, rodila byste doma?

Já jsem tu hierarchii přání měla rozvrstvenou tentokrát trošku jinak. Především jsem si přála, abych nešla na císaře, což v případě dvojčat je v České republice až umění. Takže v rovině těch velkých snů bylo to, aby šlo všechno tak, jak má. Pak bych začala uvažovat i o domácím porodu. Věcí kolem dvojčat je spousta, které se můžou vyvinout na poslední chvíli, ale opravdu na poslední. Tak jsem to nechávala do posledního týdne a ono se to ve finále vyřešilo samo.

Rodila jste císařem, nebo ne?

Rodila jsem přirozeně a jsem za to ráda, že se to podařilo.

Byly tam nějaké ukazatele, že bude porod předčasný?

Poměrně dlouho jsem na to byla upozorňována, protože se mi zkracovalo hrdlo. Odmítla jsem hospitalizaci, protože jsem chtěla být s Iman a Davidem, které už doma mám. Jsou prázdniny a chci si užít ty poslední prázdniny především s Davidem, který nastupuje od září do školy. Je pravda, že jsem nečekala, že to bude nakonec všechno tak rychle.

Vybíráte věci pro dvojčátka, ale doma máte ještě roční dcerku. Je to skoro, jako když máte trojčata.

David už je samostatnější, je to velký kluk a pomáhá mi. Iman má narozeniny o týden dřív, než jsem rodila kluky, na ni věci mám. Je ale pravda, že nemůžu ještě dávat některé věci po ní, proto musím shánět všechno znovu a dvakrát. Tentokrát nad vším přemýšlím prakticky. Aby se to vešlo do auta, aby to nějak fungovalo jedno s druhým.

Lejla Abbasová a její syn David Lejla Abbasová a její dcera Iman

Necítíte se se čtyřmi dětmi trošku jako supermatka?

Ještě ne, ale přijďte třeba za tři roky, to už budu moci odpovědět. Zatím jsem si jen užila a porodila. Taková je realita. Až budu s nimi nějakým způsobem dobře sžitá, tak se můžeme bavit o tom, jaká jsem máma. Nejvíce náročný je v poslední době pro mě spánek. Jsem ráda, když se vyspím tři hodiny, i když teď děti ještě nemám doma. Doma jsou Iman a David, o které se musím starat.

Máte k sobě někoho?

Zatím musím říct, že mi neuvěřitelně pomáhá Volkan a moje máma. Půl dne jsem v porodnici v Podolí. Uvidíme do budoucna.

Jména synů byla od začátku jasná?

Teo a Ben. My jsme především nečekali dva kluky, my jsme byli nastavení na dvě holky, protože Volkan věděl, že umí jen holky. Vymyšlené bylo jen jedno jméno - Teo. To byla Davidova volba a Ben vznikl z WhatsAppové konverzace s mými kamarádkami těsně po porodu.

Lejla Abbasová a její dcera Iman

Jak byli kluci velcí, když se narodili a kolik měli kilo?

Kluci měli 1860 a 1640 gramů, takže na porodní týden byli velcí, což byla výhoda v tom předčasném narození. Jediné, co neměli dovyvinuté, byly plíce. Ale to se zvládlo během týdne a já doufám, že budou puštění během následujícího týdne. Musí je odstavit od sondičky, kterou přijímají částečně ještě jídlo.

David je světlý, Iman tmavší. Jakou pleť a vlásky mají dvojčata?

Teo je čistý Turek, taková černovlasá opička. Naneštěstí pro něj má Kaynakovský nos, což je taková správná skoba. Ale já si myslím, že se to zlepší časem. A Ben, světe div se, má africké rysy. Nos a pusu. Ale vlásky má zrzavé. Obávám se, že naše rodina bude jako United Colors of Benetton. Zatím to nevypadá, že by jedno dítě bylo podobné tomu druhému, a to včetně dvojčat.

Plánujete ještě větší rodinu?

Já jsem končila už po Iman. Možná do budoucna ještě jedno. Ale rozhodně jsme neplánovali takto brzo a navíc dvojčata. Proto už teď neříkám nic.