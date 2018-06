Lejla Abbasová je podruhé těhotná. Dítě čeká s tureckým přítelem

Abbasová nového partnera poznala v Africe. „S Volkánem se známe osm nebo devět let z Afriky, kde jsme se potkali přes českou komunitu a kde jsem měla tu možnost zjistit, jaký je člověk. On žil v Keni šestnáct let, a přestože je Turek, Keňa je jeho druhým nebo respektive možná prvním domovem. Zná a miluje ji možná víc než já,“ řekla moderátorka pro primácký TopStar.

Lejla Abbasová je momentálně v šestém měsíci. Ona i partner miminko chtěli a řekli si, že nemá cenu čekat. „Oba dva nejsme nejmladší, akorát jsme nečekali, že si to jeden den řekneme a za čtrnáct dní budu těhotná,“ prohlásila.

Moderátorka, která se s otcem svého syna Michaelem Kocábem po pěti letech společného života v roce 2014 rozešla, si dalšího potomka moc přála. „Já jsem vždycky toužila po dětech. Už někdy ve dvaadvaceti jsem děti chtěla mít. Kdyby se to tehdy stalo, tak by mi vůbec nevadilo mít jich víc. Doufám a pevně věřím, že mi do cesty přijde nějaký muž a příroda mě ještě obdaří miminkem. Vůbec se nebráním mít další děti,“ řekla loni pro iDNES.cz (více zde).

Její nový přítel prý expartnerovi nevadí. „Myslím, že vidí, že Volkán má dobrý vztah s Davidem, a to je pro něj důležité. On má také svůj život a v tomto směru je rozumný,“ dodala nastávající maminka.