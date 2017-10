Abbasová: Nechci působit, že po jednom porodu doma mám na to patent

Moderátorka chtěla rodit doma i své první dítě. Otec jejího syna Davida (5) Michael Kocáb (63) ale byl zásadně proti. Už tenkrát měla u sebe porodní asistentku a až v poslední fázi přišla lékařka. I přes komplikace, které první porod doprovázely, podruhé Lejla chtěla domácí porod.

„Už s Davidem jsem si v nemocnici připadala nepatřičně. Jsem přece zdravá ženská, která dokáže porodit s pomocí porodní báby jedno kde. Začala jsem o tom víc přemýšlet, vyslechla spoustu názorů,“ říká.

Podle Lejly Abbasové jsou v zahraniční informace o domácích porodech na rozdíl od Česka běžně dostupné a v mnoha zemích je i hradí pojišťovny.

„Nechci ale působit, že jsme porodila jedno dítě doma a už mám na to patent, prostě jsem zjistila, že je těžké tady sehnat podstatné informace,“ míní dvojnásobná maminka.

Informace ohledně domácího porodu moderátorka našla na internetu a zjistila také, že je kolem ní spousta žen, které rodily doma a do kterých by to neřekla. Sama totiž nejdřív měla vůči takovým rodičkám předsudky.

„Některé ženy by do toho i chtěly jít, ale kvůli neinformovanosti a různým nálepkám šarlatánek a hazardérek se bojí. Neustále narážíte na informace, které jsou protichůdné nebo hysterické, a to z obou stran. Je mi líto i komentářů typu: Já tě obdivuju. Za co obdiv? Za to, že umím rodit stejně jako ostatní ženy? I proto jsem se rozhodla, že chci o porodu doma mluvit veřejně. Minimálně proto, aby se otevřela diskuse,“ dodala pro čtvrteční Magazín DNES Lejla Abbasová, která má druhé dítě s tureckým přítelem Volkanem Kaynakem.