Určitě bych chtěla další dítě, přiznala Lejla Abbasová

„To víte, že bych chtěla další dítě.“ přiznala Abbasová a dodala, že na mateřství je nejkrásnější, když člověk vidí, jak se v dítěti probouzí život.

„To je to nádherné, že vidíte, jak to dítě pochytává ty vědomosti, nebo vědomí, ať jsem přesná. A že se z něj stává samostatná bytost, uvažující, jedinečná a ojedinělá. To je ta nádhera. Třeba že najednou řekne větu, kterou nemá odkoukanou ode mě ,“ míní moderátorka.

David prý po otci zdědil klidnou povahu a po mamince je trošku více temperamentní.

„Můj syn je bez diskuze dokonalé dítě, samozřejmě. Opravdu je strašně klidný. Takový ten strašně roztomilý, milý kluk, supersladký. Ale to všechno je vyváženo extrémními výbuchy vzteku, které dělá prakticky v 99 procentech jenom mně. Musím říct, že to je dítě, které se neválí po zemi a nekope nohama,“ řekla moderátorka.

Jejího syna občas chytne amok, většinou když moderátorka řekne, že se jde domů ze hřiště, nebo když se David špatně probudí. „Říkám si, že to musím nějak rozdýchat, abych neudělala jako matka nějakou nepřijatelnost,“ prohlásila Abbasová.

Na občasné výbuchy hněvu ovšem našli recept. „Teď se nám to podařilo, protože jsme zjistili, že u nás sem tam bydlí Zlobivka. Že sedá Davoušovi na rameno, že musím jít zadupat, aby odešla. Toto začalo trošku fungovat. Dneska přišla jednou, včera také,“ dodala.