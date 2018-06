Lejla Abbasová a Michael Kocáb se po pěti letech rozešli

„Ano, je to pravda,“ potvrdila Blesku Abbasová, která odešla i s tříletým synem Davidem.

Za konec vztahu prý nemůže nikdo třetí. Rozchod potvrdil i hudebník. „Lejla odešla s Davídkem už před Vánoci,“ řekl.

Moderátorka přitom v říjnu prohlašovala, že by chtěla s Michaelem Kocábem další dítě. „To víte, že bych chtěla další dítě.“ přiznala a dodala, že na mateřství je nejkrásnější, když člověk vidí, jak se v dítěti probouzí život.

„To je to nádherné, že vidíte, jak to dítě pochytává ty vědomosti, nebo vědomí, ať jsem přesná. A že se z něj stává samostatná bytost, uvažující, jedinečná a ojedinělá. To je ta nádhera. Třeba že najednou řekne větu, kterou nemá odkoukanou ode mě,“ řekla (více zde).

Kocáb se dal s Abbasovou dohromady v roce 2009, když mu dělala tiskovou mluvčí na ministerstvu pro lidská práva. V roce 2011 se jim narodil syn David.

Michael Kocáb má s bývalou manželkou Marshou dcery Natálii, Jessiku a syna Michaela. Díky dceři Natálii je už dvojnásobným dědečkem.