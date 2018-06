Abbasová a Kocáb nadělovali synovi: dostal vlastní pokoj

"Davídek dostal dárek, který je sám o sobě trochu složitější na pochopení. Dostal vlastní dětský pokoj. A protože se samozřejmě nedal umístit pod stromeček, tak jsme jen otevřeli dveře někam, kde to ještě nezná," řekla iDNES.cz Lejla Abbasová.

V budoucnu počítá s tím, že syn bude mít prosinec jako měsíc darů a blahopřání. David se totiž narodil 11. prosince, svátek má 30. prosince a mezi tím stihne oslavit i Štědrý den.

Michael Kocáb a Lejla Abbasová

"Snažili jsme se o to, aby malý vnímal, že 24. prosince je Štědrý den, přestože má ve svém životě vše nastavené na dárkový měsíc. Nejsem si úplně jistá, jestli mu to došlo, ale příští rok už z toho bude mít určitě větší rozum," dodala moderátorka, jež svátky poprvé pojala více slavnostně s ohledem na nového člena rodiny.

Pomoc Africe pokračuje

Lejla Abbasová nyní začíná plánovat další cestu do Afriky, kde se již řadu let věnuje charitě prostřednictvím svého nadačního fondu Asante Kenya. Pomoci by chtěla dalším dívkám, které se vzepřely tradičnímu rituálu ženské obřízky.

I proto se moderátorka rozhodla nafotit speciální sérii fotografií v šatech od návrhářky Beáty Rajské, na kterých představuje šperky, jež před nedávnem vyrobilo několik známých osobností jako například Bořek Šípek, Kateřina Cajthamlová, Michal Kocáb, Ester Janečková či Jitka Zelenková.

"Známé osobnosti vytvořily neuvěřitelně krásné šperky vlastníma rukama, a tím už daly najevo, že jim toto téma není jedno. Když si uvědomíme, že koupí jednoho šperku pomůžeme dívce prožít lepší život a ještě má člověk doma třeba náhrdelník od zpěvačky Jitky Zelenkové, tak je to krásný pocit," uzavírá Abbasová, jež šperky prodává na e-shopu.