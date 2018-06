Óčko otevřelo archiv: Abbasová by se při pohledu na to sama vyhodila

"To je ten legendární záznam Mareš-Matuš. Když to vidím, tak se docela divím, že mě hned nevykopli," smála se Abbasová při pohledu na záznam starý několik let, kde coby začínající moderátorka pletla jména moderátora Leoše Mareše a zpěváka Bohuše Matuše.

Lejla Abbasová byla tváří Óčka téměř od jeho počátků až do doby, kdy odešla pracovat pro svého současného partnera Michaela Kocába.

Tehdy opustila televizi Óčko, aby se stala tiskovou mluvčí ministra pro lidská práva a menšiny, následovala mateřská dovolená a po ní se už Abbasová do hudební televize nevrátila.

Na televizi Barrandov chvíli moderovala pořad Máme dítě, podobný formát teď moderuje na TV Pětka. Zároveň se věnuje moderování různých akcí a práci v nadačním fondu Asante Kenya a projektu Medela.