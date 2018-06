Kaju se, říká Abbasová o Kocábovi, který byl na syna sám dva týdny

Do Keni se Lejla Abbasová podívala po více než dvou letech. Tentokrát se její mise točila kolem budování stanice pro ženy, které utíkají před rituální ženskou obřízkou.

"Malý už je natolik velký, že jsem věděla, že ho tady můžu nechat, ale musím říct, že se mi hodně stýskalo. To byla zároveň i zkouška, protože jsem si nebyla úplně jistá, jestli to Michal zvládne, ale opak je pravdou, kaju se před Michalem a omlouvám se mu, protože to zvládli na výbornou," přiznává Abbasová s tím, že Kocáb coby několikanásobný otec má zkrátka velké zkušenosti.

"Michal se ukazuje jako velmi vnímavý otec, na rozdíl ode mě má zkušenost s třemi předchozími dětmi a vlastně i vnuky, tak je trpělivější než já a navíc si Davouš k němu tolik nedovolí. Teď spolu vycházejí hodně dobře, až jim někdy závidím. Já sama se učím hlavně trpělivosti. Davidovi jsou teď přes dva roky, takže má období "ne" a "nechci". K mé trochu prchlivé povaze tahle slova moc nejdou," doplňuje Lejla.

Lejla Abbasová, Michael Kocáb a jejich syn David (červenec 2012)

Ta nyní řeší, jak se víc uplatnit coby moderátorka. "Teď jsem ve stadiu, kdy vím, že bych se chtěla zapojit do práce, takže momentálně rozhazuji sítě. Moderuji akce podobně jako dřív, měla jsem i jednu nabídku, která úplně nedopadla, což je mi líto, takže zatím to relativně jde, ale potřebovala bych trochu víc. A kdybych tvrdila, že nechci do televize, lhala bych," uzavřela Abbasová.