Legendy, které nikdy nezemřely

Ať mi bůh odpustí, ale vždycky jsem si myslela, že může zemřít kdokoliv, jen on ne, povzdechla si v červnu roku 2000 po smrti téměř tři desetiletí vládnoucího syrského diktátora Háfize Asada jedna z truchlících žen.



V kostce tak vyjádřila pocity nejen tehdy zarmoucených Syřanů, ale i oddaných fanoušků zesnulých hvězd západního showbyznysu. Část pozemšťanů se prostě zdráhá připustit, že i pro legendární rockové hvězdy, optimálně zakulacené herečky či pronásledované vousaté radikály platí pravidlo o narození a smrti.



Elvis: víra a hlavně byznys



Lidé milují tajemství a potřebují okamžitě identifikovatelné idoly. Pokud jim média, vláda či šikovný jednotlivec nabídnou kombinaci obého, mají úspěch předem zaručen.

Americká publicistka Gail BrewerGiorgiová kupříkladu vydělává na knihách o stále žijícím Elvisovi rok co rok přinejmenším statisícové dolarové částky. Alespoň jedno její dílko s příznačným názvem Elvis žije? bylo (nepříliš kvalitně) přeloženo rovněž do češtiny.



Spisovatelka zde tvrdí, že je s Presleym nejen v telefonickém, ale i v nepojmenovatelném telepatickém kontaktu. Čtenáři nabízí změť osobních pocitů, chabých literárních pokusů a karikovaných úředních záznamů o Presleyově smrti.



Mimochodem, Elvis Presley, který prokazatelně zemřel 16. srpna 1977, stále patří k nejlépe vydělávajícím hvězdám showbyznysu, což nadšeně kvitují především jeho příbuzní. Po celém světě prodal již přes miliardu nosičů (značnou část až po své smrti). Do jeho honosného memphiského sídla Graceland ročně najde cestu šest až sedm set tisíc fanoušků, kteří tu utrácejí nejen za vstupné a mnohdy předražené suvenýry, ale třeba i za možnost oslavit mistrovy narozeniny hned vedle mistrovy postele.



Citlivější fanoušci však, podobně jako Gail Brewer-Giorgiová, do Memphisu cestovat nemusí. Ti potkávají rokenrolového krále (supermarketech, u benzinových pump, či na ulici. Nejbizarnější je zřejmě zážitek jedné postarší dámy, na kterou charizmatický zpěvák promluvil z mikrovlnné trouby. Z této skupiny se také rekrutují stoupenci První presleyteriánské církve Božského Elvise.



Morrison, Che Guevara a ti druzí



Také Jim Morrison (zemřel 3. července 1971), rebelující zpěvák skupiny The Doors, jitří mysl senzitivnějších fanoušků, a tedy i podnikavých publicistů. Co chvíli se objeví svědek, který jej spatřil s nákupní taškou, bříškem a pleší na ulici některého evropského velkoměsta.



Lídr skupiny The Doors prozatím zázraky nekoná: podle obvyklého schématu se fingovanou smrtí jen vytratil z ubíjejícího kolotoče showbyznysu (prý tak učinil i jeho nesmrtelný druh Elvis Presley). Pravda je, že Jim Morrison skonal v Paříži poté, co mu selhalo srdce. Což není tak překvapivé vzhledem k tomu, že celý dospělý život zdatně holdoval drogám a alkoholu.



I někdejší východní blok měl svého hrdinu opředeného mýty. Byl jím ruský letec a první kosmonaut světa Jurij Gagarin, který tragicky zemřel 27. března 1968. Vzhledem k nedostatku informací se sovětským prostorem šířily ty nejfantasknější legendy: Gagarin prý nikdy nepřistál a stále létá kolem Země. Podle jiné verze hodlal usměvavý kosmonaut emigrovat. To se prý nelíbilo sovětským úřadům, proto zařídily Gagarinovu smrt.



V latinskoamerickém světě zdomácněla legenda o další, mystické existenci revolucionáře Ernesta Che Guevary, který zemřel 9. října 1967 v Bolívii poté, co tam totálně zkrachovala jeho revoluční mise. V jeho případě však jde o pseudonáboženskou projekci: věčně mladý revolucionář koná skutky, které se obvykle připisují svatým.



Evita se vrátila...



Podobně jako její krajan Ernesto Guevara, také Evita Perónová vstoupila do svaté družiny radikálních ochránců chudých. Druhdy herečka a tanečnice, později tvrdá a ambiciózní manželka populistického argentinského prezidenta Juana Dominga Peróna zemřela 26. července 1952 na rakovinu.



Bylo jí tehdy pouhých třiatřicet let. Chudí Argentinci, na jejichž ochránkyni se pasovala ještě za života, se tehdy utěšovali obvyklou iluzí: Evita nezemřela. Jen odešla, aby se vrátila ještě krásnější a slitovnější. Ostatně již za života ji část jejích stoupenců označovala za „svatou“.



Pravdou zůstává, že se kontroverzní první dáma nedočkala klidu ani po smrti. Evitini političtí rivalové nechali její nabalzamované ostatky vyjmout z hrobky a načas je odeslali dokonce až do Evropy. Teprve když se k moci v 70. letech minulého století opět dostal její manžel a prezident, mohla se do Argentiny vrátit i ona.

Odkaz manželů Peronóvých v Argentiněpo nedávné krizi opět zchudlých nižších vrstev, ale i v parlamentních lavicích.



„Nesplnili jsem dluh vůči Evitě. Argentinské ženy dnes pláčí, ženy trpí a staří lidé umírají kvůli nedostatku lékařské péče,“ prohlásila poslankyně Silvia Martinézová z perónistické Justicialistické strany.



.. a vydělává i po smrti



Argentinská tanečnice také - stejně jako Elvis či Jim Morrison vydělává po smrti. Nikoliv však Argentině, ale hlavně Andrew Lloydovi Webberovi a Timovi Riceovi, tedy tvůrcům její osobou inspirovaného a úspěšného muzikálu. Filmové zpracování Evitina příběhu, kde první dámu ztělesnila americká zpěvačka Madonna, vydělalo jen v roce svého uvedení do kin (1996) 23 milionů dolarů.



Kult hudebních a hereckých hvězd podle expertů nahradil tradiční víru poté, co zavedené církve nejpozději v průběhu 60. a 70. let ztratily rozhodující vliv ve společnosti. Je tedy více než pravděpodobné, že se slavnými, kteří neumírají, se budeme setkávat i v budoucnu.

KRÁL ROCK'N'ROLLU

Elvis Presley je prostě nesmrtelný. Odešel sice přesně před šestadvaceti roky, ale dodnes pozůstalým vydělává svými deskami, prodejem suvenýrů, remixy skladeb horentní sumy. Zpěvák zemřel zřejmě nad ránem 16. srpna 1977 v koupelně svého sídla Graceland, kde jej později objevila jeho milenka Ginger Aldenová. Oficiální zpráva tvrdila, že zemřel na srdeční arytmii. Později se objevila informace, že v Elvisově těle bylo nalezeno 14 různých drog (většinou povzbuzujících tablet) - z toho 10 ve význačném množství. Po jeho předčasné smrti vypukla ženská davová hysterie. Mnohá děvčata vypovídala, že souložila s jeho duchem. Trávníky v Elvisově sídle v Memphisu byly ještě dlouhé dny a noci zaplněny hysterickými ženami, které odmítaly opustit posvátné místo, protože přece bez Elvise Presleyho jejich život už nemá vůbec žádný smysl. Dodnes je zpěvákův kult opředen mnoha legendami. Podle jedné Elvise unesli mimozemšťané a odvezli jej zpět na svou rodnou planetu. PLATINOVÁ BLONDÝNKA

Marilyn Monroe byla prototypem hollywoodské sexuální bohyně. Zemřela před jedenačtyřiceti lety v době, kdy ji tisíce mužů zbožňovalo, ale jen málo z nich milovalo. Nikdy už se asi nedozvíme, zda její smrt 4. srpna po předávkování prášky na spaní byla nešťastnou náhodou, nebo zda spáchala sebevraždu.

Faktem je, že její kult žije. Její nedožité šestasedmdesátiny oslavují i feministky, podle kterých byla Marilyn prototypem zneužívané ženy. Po celém světě se každý rok konají festivaly, na nichž vystupují její dvojnice. A již v osmdesátých letech byl hollywoodskými tvůrci speciálních efektů stanoven pomyslný cíl, kterým je kompletní nový film, kde dávno mrtvá filmová hvězda bude k nerozeznání od své podoby v původních snímcích.