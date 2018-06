Ledový hotel za polárním kruhem opět otevírá brány

17:54 , aktualizováno 17:54

Po roce zase uvítá své hosty nejmrazivější a přesto snad nejproslulejší hotel ve Švédsku - Ishotellet neboli Ledový hotel stojící 200 kilometrů severně od polárního kruhu. Pobyt v něm si už předem rezervovalo zhruba 10.000 hostů, a tak se letos patřičně zvětšila i hotelová plocha. Už jedenáct let se Ledový hotel pokaždé v prosinci otevírá v městečku Jukkasjärvi a stojí tam až zhruba do května. Má 45 dvoulůžkových pokojů a 15 apartmá. V postelích vytesaných z ledu kolem dřevěného rámu nocují hosté ve spacích pytlích při teplotách od minus čtyř do minus devíti stupňů Celsia. V ceně je zahrnuta i teplounká sobí kožešina. A jen sto metrů od hotelu stojí sauna.