Ledecký vyměnil lyže za windsurfing

"My jsme opravdu taková rodina sporťáků, a tak jsme vždycky odpoledne, když začal foukat vítr, vyrazili na surf. Ale také jsem se věnoval muzice. Měl jsem tam piano a dvě kytary, skládal jsem a učil jsem se," prozradil Ledecký.

"Především jsem se zdokonaloval v angličtině, abych se teď v americké adaptaci muzikálu Hamlet mohl se ctí představit jako král Claudius. Hrát v angličtině je těžší, není to můj rodný jazyk, takže makám na této roli už měsíc a půl."

Od 16. srpna se totiž v Divadle Kalich bude hrát Ledeckého muzikál Hamlet v americkém provedení. A právě v něm se ukáže nikoliv jako Hamlet, ale král Claudius. V září se pak vrátí v původní české verzi k titulní roli.

"Když si večer lehnu, zdají se mi dokonce texty, a ráno jdu rovnou do divadla, kde to moje tvůrčí nadšení pokračuje. To není workoholismus, jenom mě to prostě strašně baví. Navíc hrát Claudia je pro mne nádherné, protože je to padouch, i když jsme mu dali do vínku také něco pozitivního. Začátkem září si ještě sedmkrát zahraji Hamleta, čímž s touto rolí definitivně skončím. Čas běží, už na ni nemám léta," uzavírá Ledecký.