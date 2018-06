Ledecký se obul do Radiožurnálu, v živém vysílání mu vyčetl hudbu

Rozhovor s Jankem Ledeckým vedl v dopoledním bloku moderátor Václav Žmolík. Se zpěvákem si běžně tyká, v rozhovoru mu však vykal. Zřejmě tak chtěl zachovat profesní odstup, hudebník tím však byl zaskočen. Špatné naladění tak bylo cítit hned na začátku rozhovoru. "My si budeme vykat?" ptal se nechápavě Ledecký. "My si na Radiožurnálu vykáme," odpověděl mu Žmolík a v rozhovoru bez známky vykolejení pokračoval.

Jeho host mu ale zavařil, když mimo téma začal s kritikou hudební dramaturgie rádia veřejné služby. "Rád bych vyslal jeden vzkaz, když je to naživo. Chtěl bych poděkovat hudební dramaturgii, že byla odvážná a vytáhla dvaadvacet let starou písničku," zahájil protestní monolog Janek Ledecký.

"Ještě pamatuji dobu, kdy rádia zajímalo, co člověk dělá a chtěla slyšet novou písničku. Nabízel jsem nový singl, ale bylo mi řečeno, že tohle Radiožurnál nedělá," pokračoval zpěvák, jemuž moderátor odvětil, že stanice hraje pouze hity.

"Posluchačům bych chtěl jen vzkázat, co možná ani netuší. A sice, že plejáda úžasných osobností, kvůli kterým poslouchám Radiožurnál, nemůže ovlivnit, co se hraje. Je to katastrofální, protože poté, co moje oblíbené pořady skončí, musím přelaďovat," dodal Janek Ledecký a po upozornění se vrátil k rozhovoru o novém muzikálu Vánoční zázrak. Ironickou poznámku o tom, že na vlnách Českého rozhlasu byl zřejmě naposledy, si však v závěru povídání neodpustil.

"Vnímám to jako čistě subjektivní pocit a názor pana Janka Ledeckého," řekl iDNES.cz náměstek generálního ředitele ČRo René Zavoral. Jeho slova pak doplnil šéfredaktor Radiožurnálu Petr Souček, který objasnil, že moderátoři hudbu vybírat skutečně nemohou. "Takto to nefunguje nikde na světě, od toho jsou hudební dramaturgové. Nicméně si vážíme, že pan Ledecký poslouchá naše osobnosti, ale znovu upozorňuji, že jsou moderátoři, nikoliv dýdžejové," dodal šéfredaktor.

Vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál čelí kritice umělců za výběr hudby již delší dobu. Ignoraci nových skladeb před časem odsoudili Karel Gott či Helena Vondráčková, která stanici v oficiálním dopise vyčetla, že ji nehraje vůbec.