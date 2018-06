Ledecký dopisuje třetí muzikál, chce do něj zlanařit Hůlku

"S Danem jsem se viděl v létě na jachtařských závodech, pak jsme se znovu potkali a já mu svěřil, že bych byl hrozně rád, kdyby se chopil role Othella. Chtěl poslat nějaké věci a když si je poslechl, volal mi, že to dělat chce. Těžší bude najít Jaga. Potřebuju člověka, který zpívá dobře a vedle toho dobře hraje a ještě to musí být vhodný typ. Já v tom hrát nebudu, mám ještě další dva nápady a chci mít čas na psaní. A taky se chci tentokrát postarat o kontrolu zezadu," prozrazuje zpěvák.

Vedle práce na novém muzikálu se snaží trochu prošlápnout cestu Hamletovi, který se zatím s velkým úspěchem uvádí v Koreji. Pracoval v Americe i v Anglii, ale díky krizi se musel smířit s tím, že se již naplánovaná premiéra v Oklahomě odložila. Chystají se prý další evropská překvapení, ale ta nechce zakřiknout, dokud opravdu nevyjdou. Plánů ve světě má tedy zpěvák, muzikant a skladatel dost. V Česku se ale před koncem roku na chvíli zastaví, přinese totiž svým fanouškům vánoční turné s názvem Sliby se maj plnit.

Písnička Sliby se maj plnit o Vánocích, která se stala hitem, vznikla před šestnácti lety. Zpěvák si na tu dobu pamatuje velmi dobře. "Schylovalo se k tomu, že se narodí náš syn Jonáš, což byla, když se tak ohlížím, nejzásadnější informace toho roku, která stojí za zveřejnění. Neměl jsem nikdy ambice psát vánoční věci, to je stejné jako s těmi muzikály, vždycky mě někdo vyhecuje. Chtěli po mně jednu písničku na nějaké vánoční album a protože z něj nakonec sešlo, šoupli jsme ji na desku Právě teď. Hned o prvních Vánocích se chytla, tak jsem pak napsal další dvě, pak ještě devět a dnes jich je dvanáct," vzpomíná Ledecký.

Už se může chlubit rodinou

Ten prožívá spokojené období, kdy se navíc konečně může chlubit i svou rodinou, dnes již šestnáctiletým synem Jonášem, který kromě úspěchů ve snowboardingu právě vydal svoji první knížku s názvem Kiwi a čtrnáctiletou dcerou Ester, která je jediná v historii zimních sportů v reprezentaci jak na lyžích, tak také na snowboardu.

"Tak dlouho jsem čekal a mám z toho radost, že jsem vydržel se s rodinou nechlubit. Dneska se totiž můžou chlubit oni sami sebou a prezentovat se svojí prací a svými výsledky, které jsou dost mimořádné. A není to vůbec o tom, jakého mají tatínka, což je pro děti slavných rodičů vždycky trochu nešťastné. Potvrdilo se mi, že bylo správné rozhodnutí, když jsem před médii dělal, jako že žádná rodina v podstatě neexistuje. Stálo mě to sice hrozně sil, ale ustál jsem to a jsme všichni v naprosté pohodě," uzavírá Ledecký.



V rámci turné také odehraje svůj dvoutisící koncert a to 21. prosince na pódiu pražské Hybernie, kde se bude tento milník slavit nejedním překvapením. "Chtěl bych, aby na ten kulatý koncert nikdo z mých fanoušků nezapomněl a tak jsem si pro ně připravil jedno překvapení. Rád bych jim připomněl, jak to všechno před léty začínalo. Prostě, všechno jako kdysi…," slibuje Ledecký. A protože je partnerem turné moravské vinařství, bude ho dobré moravské víno provázet na cestách po českých i moravských sálech. V rámci zahájení turné už pokřtil vína letošní sklizně.