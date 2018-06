Ledeckého vyhodili z metra, natáčel bez povolení

Hudebníci se sešli v pražské podzemce kvůli natáčení videoklipu k písni V příštím životě, což je skladba, která zdobí nové album. "Bylo to fantastické, spousta turistů se rozhodla, že si zahraje s námi a fakt to klapalo," říká k natáčení Ledecký.

Vše klapalo jen do chvíle, než štáb zaregistrovali pracovníci Dopravního podniku. Když zjistili, že se záběry pořizují bez povolení, skupinu vyprovodili z vagonu. "Přišel k nám nějaký chlápek v uniformě a bylo to, jak když dítěti seberete hračky. Stopnul to a řekl: Jde se domů," dodal známý muzikant.

K incidentu došlo na trase B pražského metra ve chvíli, kdy vznikaly poslední záběry.

Skladatelská dvojice Ledecký - Černý se v posledních měsících opět dala dohromady u příležitosti oživení skupiny, která dala světu hity Utajený světadíl nebo Proklínám.

Žentour kromě svých starých pecek bude mít celý arzenál nových, ze kterých bude původní rukopis této kapely patrný.