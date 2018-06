Led z čistého nebe

Takovouto letadlovou "pumu" nalezl italský policista na trávníku v italském městě Ancona.

O tom se dostatečně přesvědčila i dvaašedesátiletá Španělka z Almerie, jíž dvacátého ledna také zranil kus ledu. Vážil kilo a půl a dopadl na zem vedle jejího domu. Ledová kampaň začala před několika týdny ve Španělsku, a když už se zdálo, že je u konce,přeskočila do Itálie. Vědci by rádi přišli tomuto jevu na kloub.Přichází s končícím tisíciletím nová forma srážek? Pokud ano, m ůžeme vyhodit deštníky. Když začaly ve Španělsku padat z nebe první kusy ledu, vědci jim zpočátku nevěnovali příliš velkou pozornost. Zpráv o tom, co všechno může z nebe padat jsou ostatně plné knihy. Třeba zprávy o shůry padajících kamenech se objevují už od antiky. Mnohé případy,údajně ověřené, jsou zaznamenány i v kronikách. Sedmého listopadu 1492 se například z nebe zřítil mohutný kámen před vojskem Maxmiliána I. u Ensisheim u. Celá série takových případů se odehrála v roce 1922 ve městě Chico v Kalifornii. O velkých kusech ledu píše rakouský novinář V iktor Farkas v knize Nevysvětlitelné záhady. Uvádí například,že v roce 1802 spadlo v Maďarsku půl kubíku ledu. Podle Farkase už z nebe pršely krystaly soli, měděné slitiny, tvrdé cihly a alabastr, kroupy z karbonátu sodného, déšť kyseliny dusičné, hřebíky, šrouby a matky. Nejhrůznější však byly případy,kdy z nebe pršela ptačí krev (15. května 1890 na Messignadi v Kalábrii), svalová tkáň a zvířecí tuk (podle American Journal of Science to bylo 17. srpna 1841 na jihu USA) nebo sto liber roztrhaných kusů masa, které spadly 9. srpna 1869 na pozemek Hudsonovy farm y v Los Nietos v Kalifornii. Většina vědců se těmito zprávami nezabývá nebo nad nimi krčí rameny. Důvodem je fakt, že mnohé z nich nelze doložit a přezkoumat, jiné se po desetiletích přepisování z jedné knihy do druhé změnily tak, že nelze ani určit místo, kde se odehrály. Případ s ledem je však jiný. Jak podobných úkazů přibývalo a v médiích se začaly objevovat stále spekulativnější zprávy (dokonce se pro zvýšený zájem o z nebe padající led našlo speciální pojmenování: horečka Aerolitos), vložili se do věci i odborníci.Ukázalo se, že řadu případů si lidé jednoduše vymysleli. V části z padesáti potvrzených událostí, u nichž je jisté, že odněkud spadl kus ledu, šlo o žert. Vědci nepotřebovali příliš zevrubné zkoumání, aby kus ledu ve tvaru dvoulitrové láhve coca-coly kvalifikovali jako objekt, který nepochází z vysokých vrstev atmosféry, nebo dokonce z kosmického prostoru, ale z obyčejného mrazáku. Na internetu se v polovině ledna také objevila adresa, která vybízí k výrobě »kosmických« ledových balvanů a poskytuje i příslušný návod. Přinejmenším první kusy ledu, které ve Španělsku dopadly na zem, však mohou být podle vědců skutečně přírodovědným fenoménem. Tento názor zastává i předseda španělské V ědecké výzkumné rady Cesar Nombela. Zkoumány byly nakonec jen ty ledové bloky, jejichž dopad na zem bylo možné doložit svědecky a které způsobily viditelné škody - jako například ledový blok, o váze téměř dvou kilogramů, který dopadl rychlostí 300 kilometrů v hodině na střechu automobilu Fiat T ipo v Tocine v jižním Španělsku.Cesar Nombela ještě před zveřejněním výsledků zkoumání v madridské laboratoři CSIC prohlásil, že podle něj mohou být záhadné kusy čistě bílého ledu, jejichž váha dosahuje až sedmi kilogramů, kondenzovanými vodními parami z vyšších vrstev zemské atmosféry. Vyloučil jiné uváděné teorie. Podle jedné jsou ledové balvany kusy malých ledových komet, které se dostávají do naší atmosféry, podle další jde o ledové meteority. Jiná verze uvádí, že by to mohla být kondenzovaná voda z leteckých motorů. Nombela v listu El País zcela zavrhl i teorii o odpadu z netěsnících toalet v letadlech. Podobné »močové pumy« sice čas od času na zem opravdu dopadnou, ale jsou jasně rozeznatelné vzhledem ke své žluto-zelené barvě. Dva ledové kameny zkoumal také vědecký tým univerzity ve Valencii. Odborníci v nich zjistili vysokou koncentraci chloridu sodného a sulfátu vápníku prvků, které se nacházejí především na povrchu Země. Pro Nombelu je to jasným důkazem, že led je zemského původu. Výsledkem zkoumání V ědecké výzkumné rady byl závěr, podle něhož se ledové bloky pravděpodobně vytvářejí při zřídkavých meteorologických procesech v nejvyšších vrstvách atmosféry. Závěry španělské V ědecké výzkumné rady však ve zpravodajském magazínu Der Spiegel zpochybnil ředitel Institutu Maxe Plancka pro meteorologii v Hamburku. Podle něj záhada ledových bloků není vůbec vyřešená: »Ve výjimečných případech sice bylo pozorováno, že se mohou vytvořit jednotlivá obrovská ledová jádra - obrovské kroupy, ale v případě jasné oblohy je to zcela nemožné,« řekl Grassl. Proč? Protože kroupová jádra nebo hrudky se mohou vytvářet jen v oblacích (bouřkových mracích), které prostupují celou atmosféru a sahají až do stratosféry a v nichž působí nejmenší částice prachu, pylu nebo krystalky chemických látek jako kondenzátory. Nabalují na sebe vodní páry, nebo podchlazené kapky. V oblacích jsou výstupní kanály, v nichž se takto vzniklé ledové útvary pohybují nahoru a dolů, jejich objem se zvětšuje a zase zmenšuje, až nakonec podlehnou gravitaci a dopadnou na zem. Někdy jako kroupy nebo krupky. Jindy jako déšť, protože led v teplejším vzduchu roztaje. A ještě něco, co zpochybňuje závěry španělských vědců: ve výškách mezi deseti a padesáti kilometry je vzduch řídký a vodní páry je v něm mnohem méně. Jak napsal deník Süddeutsche Zeitung. Pro vznik čtyř kilogramů ledu zapotřebí asi dvě stě kubických metrů vzduchu. Záhada velkých ledových bloků tedy pokračuje. Kdo ví, zda se zastaví v Itálii, nebo bude pokračovat v jiné oblasti středomoří. Jistou útěchou Španělům a Italům může být fakt, že nejsou sami, kdo podobné ostřelování z nebe zažil. V USA, Číně a v Brazílii spadly na zem v letech 1995 a 1998 mnohem větší kusy ledu - o váze dvou set kilogramů. A abychom se necítili tak bezpeční - podobný případ se stal nedávno také na Ukrajině. »Je třeba prohloubit výzkumy těchto událostí,« řekl v Süddeutsche Zeitung geolog Jesus Martinez Frias. »Stojíme před málo známým fenoménem, který si ale zaslouží naši velkou pozornost.«Co padalo z nebe?* V roce 1828 dopadl v Cavendeish v Indii ledový blok o straně dlouhé téměř metr.* 13. srpna 1849 dopadl na zem ledový blok v Ord v hrabství Rosshire.Podle deníku The Times měl obvod šest metrů a vážil asi půl tuny.* V květnu 1877 zabilo podle deníku Evening News ledové bombardování v Texasu tisíce ovcí.* V roce 1921 v Portlandu v Oregonu pršely z nebe balvany ledu spolu s kusy bílé látky, která vypadala jako porcelán.* V Exmooru v North Moltonu v Devonu byla v listopadu 1950 zavalena jedna farma kusy ledu o velikosti talíře.