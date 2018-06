Modelkou jsem chtěla být od malička, říká nová Česká Miss Šteflíčková

Chtěla jste být vždycky modelkou?

Modeling jsem chtěla dělat vždycky, moc se mi to líbilo. Moje maminka mě v tom hodně podporovala, takže jsem už od pěti let získala kontrakt na focení pro anglickou firmu. Chodila jsem na castingy. Trošku jsem se styděla, ale časem se člověk otrká. Pak jsem šla jednou s mamkou do obchodního centra a oslovil mě tam šéf modelingové agentury. Byla jsem nadšená, protože jsem věděla, co by to mohlo znamenat. Díky tomu jsem pak začala fotit do časopisů, na billboardy, chodila jsem módní přehlídky a létala po světě.

Kolik vám bylo, když jste začala cestovat?

Chodila jsem do 8. třídy na základní školu. Naštěstí jsem měla úžasnou paní učitelku a nikdy nebyl problém mě ze školy uvolnit. Cestovala jsem do Japonska, Tokia, Osaky, Milána, Rakouska, Turecka, Thajska… Celá rodina mě v tom podporuje. Dokonce za mnou sem tam někam i přijedou. Na delší dobu jsem letěla ve svých třinácti letech. To jsem byla pracovat v Japonsku.

Jak byste sama sebe charakterizovala?

Určitě jsem velmi upřímná a spolehlivá. Nemám problém naučit se něco nového, pokud to není zrovna něco, co by mě nebavilo. Snažím se pomáhat, samotné mi to dělá velkou radost. Taky jsem velmi přátelská. Na druhou stranu jsem určitě velmi cílevědomá, a pokud něco chci, udělám pro to maximum. Jinak jsem člověk, který ještě musí pracovat hodně na svém sebevědomí. A nebojím se výzev, které mi život přichystá.

Jak jste vnímala první minuty vítězství?

Budu to vstřebávat ještě dlouho. Myslím, že mi dojde až za pár dnů, že mám titul Česká Miss. Každá z nás o tom snila, ale myslím si, že ani jedna si to nedokázala představit.

Kdo vás přijel na finále podpořit?

Přiletěla i moje maminka, která žije ve Španělsku, moc se teď nevídáme. Byla jsem šťastná, že byla v hledišti, musela jsem se celou dobu držet, abych se nerozbrečela. Strašně jsem se na ni těšila. Byl tu brácha i přítel. Měl přijet i děda, ale ten nakonec vše sledoval doma u televize. Omlouval se, ale prý by to nedal. Dokonce neváhal si na mě vsadit. S tátou nejsem v kontaktu od malička, prostě to tak je.

A co přítel. Nebojí se, že o vás teď může přijít?

Mě se missí nemoc týkat nebude. Nebojím se toho. S Michalem jsme spolu dva roky a věřím, že nám to vydrží do smrti.

Jste velmi vysoká, měříte 178 centimetrů a vaše míry jsou ideální. Máte zkušenosti s modelingem. Myslíte si, že to bylo to, co vám zaručilo vítězství?

Možná to mělo nějaký vliv na body, ale na druhou stranu mezi námi bylo dalších takových minimálně pět dívek, takže jsem to měla tak padesát na padesát. Nic nebylo jisté a do poslední chvíle jsem netušila, že bych mohla být tou vítězkou právě já.

Česká Miss 2018 Lea Šteflíčková z Ústí nad Labem (uprostřed), první vicemiss Jana Šišková ze Zubří (vlevo) a druhá vicemiss Tereza Křivánková z Prahy

Velmi mě překvapilo, že dívky, které se umístily za vámi, vám to vítězství přály.

S Terkou Křivánkovou už se známe přes pět let, takže vím, že to kamarádství je doopravdy a s Jančou jsem se seznámila až tady. Je úžasná a věřím, že nám kamarádství vydrží.

Co slzy dojetí?

Slzy přišly už u Juliette Armand. Vůbec jsem netušila, že můžu tou tváří být já a to první místo jsem taky nečekala, protože letos byly holky fakt krásné a přála jsem to každé z nich.

Jaká mezi vámi panovala nálada, když se blížilo finále?

Nedá se říct, že bychom byly nepřítelkyně, ale určitě byly dny, kdy jsme si fakt už lezly na nervy, ale to bylo takové chvilkové.

Myslíte, že vám titul Česká Miss změní život?

Já si myslím, že určitě získám nové zkušenosti a zase poznám nové lidi. Jsem za tuhle možnost a za tuhle příležitost hrozně ráda.

Co si teď nejvíc přejete?

Být Českou Miss byl můj sen, jsem nesmírně šťastná. Na druhou stranu od třinácti let se naplno věnuji modelingu, takže i kdybych se nestala miss, určitě bych se stejně, jako teď vrhla na ten modeling.