Po smrti Coryho Monteitha mi pomohla Kate Hudsonová, říká hvězda Glee

"Zavolala jsem jí a řekla, že nevím, kam mám jít, protože můj dům obléhali novináři. Řekla: Budete bydlet v mém domě. Jako by to nic nebylo. Nechala tam moji rodinu a některé z mých přátel. Ujistila se, že v ledničce jsou moje oblíbené džusy," prozradila Michele pro magazín Elle "Nikdy nebudu opravdu schopna jí poděkovt za to, co pro mě udělala."

Lea Michele se s Monteithem dala dohromady při natáčení seriálu Glee, kde hráli mileneckou dvojici na střední škole. Kate Hudsonová se v dalších dílech představila coby její učitelka na newyorské umělecké akademii.

Jednatřicetiletý Cory Monteith zemřel letos v červnu. Pitva potvrdila, že se předávkoval (více zde).

"Vím, že Cory by chtěl, abych tuto situaci využila na pomoc lidem. Nevím, jestli to udělám. Nevím jak," přiznala herečka, která se ze ztráty svého partnera dlouho vzpamatovávala.

Tvůrci seriálu oznámili, že příští rok odvysílají šestou řadu, která bude poslední.