Lázně se proměnily v klub pro volnomyšlenkáře

Klub ve Ville Premiera Zápasníci pobavili přihlížející publikum Trochu šikovnosti, 1 Kč k tomu a výhra je vaše. Perníkové srdce potěší každého. Smůla, zrovna si nic nevytočil. Ale pokud budete mít štěstí, můžete získat krásnou růži. Žonglér procházel mezi tancujícími a sklízel velký aplaus. Pořádně zamířit, vystřelit a růže je vaše. Mladíci v klubu

Část historické budovy Lázní I v centru Karlových Varů se na deset dní mezinárodního filmového festivalu proměnilo v klub, kam každý večer, každou noc směřují zejména mladí lidé, kteří chtějí zažít pohodovou noc, pobavit se, opít se, užít si… "Hudba - jízda - drinky - tanec - akce", stojí v letáku, který zve do budovy, přejmenované dočasně na Villu Premiere. Horní patro, které nese název CAFFE KUSKUS je pro V.I.P. hosty. Do dolních prostor pojmenovaných SAAL BARBAR si však mohou přijít užít i návštěvníci bez pozvánek.Karlovarská radnice se už několik let marně snaží sehnat investora, který by dům, jež je dlouho zavřený, zrekonstruoval. V klubu si návštěvník může připadat třeba jako ve staré opuštěné továrně. Podél sešlých stěn vedou tlusté roury s různými uzávěry, nad hlavou visí obrovská plachta, která ale nedokáže odolat náporu deště, takže do sálu kape, a záchody snad pamatují ještě první světovou válku. Klub pro volnomyšlenkářskou mládež jako vystřižený!Když se tu v noci nekoná žádná akce - třeba módní přehlídka dost odvážných modelů -, střídají se na pódiu z prken dýdžejové a pod pódiem se tančí, pije a veselí se. Po stranách jsou stánky, které připomínají staročeské jarmarky, mezi hosty se proplétá žonglér s kuželemi a občas je metá vysoko do vzduchu, v jednom koutě se zájemci nechávají na ruce a obličej namalovat originální ornamenty.Kdo chce v Karlových Varech v těchto dnech zažít pořádný odvaz, musí do Villy Premiery!