Lázně jsou nejlepší na konci sezony

Zařídit si pobyt v lázních je mnohem jednodušší, než by se mohlo zdát.

Hlavní sezona, která v naprosté většině českých lázní odstartuje na začátku května, končí právě v polovině září. Pro tuzemské i zahraniční pacienty je od té chvíle lacinější nejen případné ubytování a stravování, ale také léčení.Platit, nebo neplatit?Obecně platné pravidlo říká, že na komplexní péči - dříve známou jako křížkové lázně - má nárok ten, kdo podstoupil komplikovanou operaci nebo má vážné zdravotní problémy. Příspěvkovou péči naopak získávají pacienti s menšími neduhy či chronickým onemocněním. Ať tak či onak, cesta do lázní vždy začíná návštěvou v ordinaci. "K tomu, aby lázeňskou léčbu plně hradila zdravotní pojišťovna, je nezbytný návrh ošetřujícího odborného lékaře," říká brněnská praktická lékařka Dana Voženílková. "Pro příspěvkovou péči stačí doporučení obvodního lékaře - tam nejde o život, jen o vylepšení zdravotního stavu." Příspěvková lázeňská péče ovšem stojí čas a peníze - na rozdíl od komplexní péče si pacient musí vybrat dovolenou a složitě prokličkovat mezi cenami ubytování a stravování. Ten, kdo si nevybere lázně zvučných jmen, se zpravidla vejde do pětistovky za den - i s obligátní oplatkou a vídeňskou kávou. O obsah peněženky se ovšem musí starat i ten, komu lázeňský pobyt proplácí zdravotní pojišťovna. Lázeňské sezony se promítají i do cen doplňkových služeb, ať už jde o zmrzlinový pohár, saunu, jízdu na koni či partii golfu. Kromě toho je třeba počítat s lázeňskou taxou takzvaným "vzdušným" - která se pohybuje mezi deseti až dvaceti korunami denně.Hurá do lázní - ale do kterých?Věra Šachrová z Kaplice patří mezi ostřílené veteránky - s bolavými koleny se letos vypravila do lázní už pošesté. Když si může vybrat, jednoznačně dává přednost menším lázním - a není to jen kvůli nižším cenám. "Atmosféra, kde se všichni znají, osobní přístup, klid," vypočítává paní Šachrová všechna plus. "Ve velkých lázních jsem si připadala ztracená." Ne každý ovšem ví, jaké možnosti české lázně nabízejí. I tady je však pomoc snadná. U každého praktického lékaře je pacientům k dispozici indikační seznam pro lázeňskou péči, součást vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Seznam rozděluje všechny choroby do jedenácti hlavních skupin a řady podskupin. V popisu každé z nich je uvedená doporučená délka pobytu, typ péče a samozřejmě příslušné lázně, které se na uvedené neduhy zaměřují. Do indikačního seznamu má právo nahlédnout každý pacient - i samoplátce, který zatím váhá. "Pokud člověk ví, pod jakou indikační skupinu a číslo spadá jeho problém, může si podle indikačního seznamu vybrat lázně, kde se chce léčit," poznamenává Marie Micková, lékařská ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně. "Pokud si vybere místo a má vystavený lázeňský návrh, tak konkrétně u nás v Mariánských Lázních si může určit léčebnu, do které chce jet, a dokonce i lékaře, který ho bude ošetřovat."Některé lázně nabízejí kromě několika uvedených typů péče také ambulantní léčbu. K jejím hlavním půvabům patří to, že k ní člověk nepotřebuje žádné lékařské doporučení a o její délce si rozhoduje zcela sám. "Ne všichni lidé mají čas strávit minimálně jedenadvacet dní v lázních," vysvětluje primářka Micková. "Při ambulantní péči bydlí host v penzionu, který si sám vybere, a po konzultaci s lázeňským lékařem si kupuje jednotlivé procedury." Cenu ambulantní lázeňské léčby je dobré propočítat předem. Tomu, kdo si chce opravdu užít a běhat z vodoléčby do sauny, ze sauny na masáže, od maséra do bazénu a den zakončit elektroléčbou, se vyplatí léčebný denní paušál - a k němu má navíc jednorázovou lékařskou konzultaci zdarma. Pokud si však člověk chce vyzkoušet jednu či dvě procedury, měl by platit za každou zvlášť. Řada lázní nabízí kromě běžné péče "něco navíc". Týdenní programy pro zdraví, proti stresu či obezitě, pro dámy, manažery i seniory mají své místo v nabídce řady cestovních kanceláří a jejich obliba stále stoupá. Ceny se naštěstí drží na přijatelné úrovni - na nejlevnější pobyt mimo hlavní sezonu včetně ubytování a stravování zpravidla stačí tři, čtyři tisícovky. "Člověk se sice za týden nevyléčí, ale alespoň si vyzkouší nějaké procedury a udělá něco pro své zdraví," konstatuje primář lázní Luhačovice Jiří Hnátek. "Když zjistí, že mu to vyhovuje, příště přijede na delší dobu."Stává se to sice málokdy, ale stát se to může: revizní lékař zdravotní pojišťovny občas lázeňský návrh zamítne. Většinou za to mohou špatně vyplněné formuláře či chybné indikace, takže stačí malá oprava a cesta do lázní je volná. Někdy pacienta odmítnou lázně - v takovém případě stačí vybrat si jiný, méně vytížený termín. Než však definitivně zabalíte kufry a dáte svým blízkým alespoň na tři týdny sbohem, zkuste si zjistit, co pro vás pojišťovna vlastně zajistila. Tak se alespoň vyhnete nepříjemnému překvapení, které čekalo na jednoho klienta z Prahy v jinak malebných a tichých jihočeských lázních. Puntičkář a tak trochu morous totiž až na místě zjistil, že na jednolůžkový pokoj zkrátka nemá nárok - jedině v případě, že by si předem připlatil. Přes veškerou ochotu lázeňského personálu nebyl takový pokoj právě k dispozici, a tak nepomohla ani tisícovka, s níž dotyčný šermoval recepční před nosem. Stejné pravidlo o připlácení platí pro ubytování, stravování a občas dokonce i pro léčbu. Některé pojišťovny své klienty zkrátka nerozmazlují. Má váš soused k obědu moučník, odpoledne zvláštní proceduru a po večeři ovoce? Nedivte se - možná je jen pojištěný u jiné společnosti.