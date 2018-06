Laurinová vyhrála konkurz na moderátorku nad Krainovou i Štefánkovou

Na konkurz nešla s žádnými ambicemi. "Potěšilo mě, že na mě vůbec někdo pomyslel jako na moderátorku. Už je to spousta let, co jsem naposledy v televizi moderovala. Sice jsem zatím kvůli malé Maje nechtěla přijímat moc práce a odmítla jsem až na roli v muzikálu Baron Prášil už pár různých nabídek, tenhle formát se mi ale moc líbil a tak jsem si řekla, že to nezávazně zkusím. Ale opravdu jen nezávazně, zaměstnaná jsem coby máma dvou holčiček zatím dost," říká herečka.

Ve studiu se sešla s herečkou Evou Jeníčkovou nebo reportérkou Top Staru Martinou Jandovou. Před nimi už tu ale byly také Simona Krainová, Zora Jandová nebo Jana Štefánková. Nakonec si Prima vybrala herečku a maminku osmileté Valentýnky a roční Maji.

"Když mi volali, že jsem uspěla, byla jsem upřímně překvapená, opravdu jsem to v té konkurenci nečekala. Musela jsem trochu přeorganizovat chod domácnosti, ale natáčení zatím v pohodě zvládám. Myslím, že se pořad bude moc líbit. Naši účastníci v něm budou mládnout nejen díky novým účesům, nebo změně šatníku, ale také díky umění plastické chirurgie. Tím spíš si cením toho, že se nám do něj hlásí nejen ženy, ale i muži. A diváci? Ti získají spoustu rad a tipů na to, jak si mládí udržet, nebo jak omládnout. A jestli v něm budu mládnout já? To opravdu ne, já zůstanu u toho dělat radost druhým," říká s úsměvem Laurinová.

Autoři a modelky kalendáře - Gábina Partyšová, Iva Frühlingová, Hana Čížková, Elen Černá, Dana Morávková a Sabina Laurinová

Jednu radost už určitě udělala i dobovým kalendářem fotografa Jiřího Hurta a výtvarnice Michaely Žemličkové pro rok 2010, v němž pózovala spolu s kolegyněmi Danou Morávkovou, Hanou Čížkovou či Zuzanou Norisovou. - čtěte Morávková, Černá i Čížková jsou v dobovém kalendáři k nepoznání

Paradoxně v něm trochu zestárla, představovala ženu dvacátých let 20. století. Kalendář totiž nabízí vývoj ženské módy a to dvěma pohledy na ženskou krásu, a sice prostřednictvím fotoaparátu a tahem štětce.

Na křest Laurinová dorazila trochu zadýchaná, do Villy Richter totiž vedou dlouhé zámecké schody. Odměnou pro všechny byl výhled na Prahu, který je odtud kouzelný a romantický. Všechny přítomné pak pobavil kmotr kalendáře Roman Šmucler.

Fotograf Jiří Hurt a kmotr kalendáře MUDr. Roman Šmucler Hana Čížková, Sabina Laurinová a Jiří Hurt

Mluvil odborně o kráse v různých stoletích, o tom, co bylo dřív in a jaká přednost by té které dámě v jiné době vadila a třeba by se operovala jako vada. Nakonec vyrukoval se svou teorií o tom, že se lidé nedívají nejdřív do očí, ale na zuby, pak na rty a pak teprve do očí. "Dalo se mu to věřit, je možná postižený svým povoláním zubaře," směje se další z hvězd kalendáře Gábina Partyšová.

Výtěžek z prodeje exkluzivního signovaného výtisku kalendáře se autoři rozhodli věnovat Nadaci Naše dítě, která již sedmnáct let pomáhá týraným, zneužívaným, handicapovaným a jinak ohroženým dětem a jejíž ředitelkou je Zuzana Baudyšová.