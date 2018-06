Laurinová tajila těhotenství celých pět měsíců

Vzdouvající se bříško neutajila pod nařasenými šaty na sobotním předávání cen TýTý, kam dorazila i se svým přítelem a otcem dítěte, sedmačtyřicetiletým primářem stomatologie v pražské Thomayerově nemocnici Karlem Kameníkem. Oba se na miminko moc těší, nastávající maminka si chce však těhotenství užívat podle svých slov v klidu a v pohodě a nevykřikovat to do světa.

To byl také důvod, proč dva dny předtím, na slavnostním otevření exkluzivní parfumerie Douglas, těhotenství naposledy úspěšně zapírala. Na večírek dorazila na rozdíl od TýTý s maminkou a dlouho si povídala s Markem Vašutem. Těhotných se tu sešlo stejně jako na TýTý víc, s Aňou Geislerovou dorazila také další budoucí dvojnásobná maminka Tatiana Vilhelmová.

V Divadle Kalich bude hrát Laurinová ještě měsíc. Do šestého měsíce těhotenství ostatně hrála, i když čekala své první dítě, dceru Valentýnku. Tenkrát jí ovšem vadily vůně nebo pachy z restaurace. Teď podobný problém zřejmě nemá. Jak by se jinak mohla nenuceně a bez jakýchkoli známek nevolnosti pohybovat po exkluzivní prodejně s parfémy, kde se to vůněmi jen hemžilo? Že by tenhle rozdíl naznačoval, že čeká herečka tentokrát syna?

Laurinové, která oslavila 6. dubna šestatřicáté narozeniny, se první vztah s rockerem Josefem Vojtkem z Kabátů, jenž je také otcem Valentýnky, nevydařil. S Kameníkem bude, jak se zdá, její život růžovější. Svědčí o tom i fakt, že jí sympatický stomatolog loni v září daroval zásnubní briliantový prsten. A protože po zásnubách má být svatba do roka a do dne, dá se očekávat brzké zpečetění jejich mileneckého vztahu.