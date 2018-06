Laurinová se po mateřské vrací do muzikálu. Po boku expartnera Vojtka

Na roli v muzikálu kývla producentovi Oldovi Lichtenbergovi hlavně kvůli autorům díla, skladateli Zdeňku Bartákovi a scenáristovi Petru Markovovi. "Kdysi jsem s nimi začala zkoušet představení Jedna noc na Karlštejně, které se kvůli změně vedení v karlínském divadle nešťastně stáhlo z repertoáru. A tak jsem ráda, že jsme se spolu sešli na Baronu Prášilovi. Navíc je tady fajn obsazení, kolegové, se kterými jsem se potkala v několika divadlech. Jsou to nejen zpěváci, ale i herci, což je vždycky dobře. Mohla by to být pěkná podívaná. Je to pro mě teď první zkoušení v divadle po mateřské, musím se trošku rozehřát," říká Laurinová.

Na konec roku dostala maminka sedmileté Valentýnky a roční Maji paradoxně hodně krásných nabídek. Některých z nich se musela vzdát, kromě divadelní práce ji čeká také práce televizní. "Skloubit práci s miminkem a holčičkou nejde rychle, musím pozvolna. Bylo tedy nutné vybrat si z nabídek něco, co bude, doufejme, na dlouhou trať. Tento projekt by to mohl splňovat, navíc oslavuje fantazii, jepestrý a určený pro celou rodinu. A to se mi líbí," vysvětluje Laurinová.

O běžné denní povinnosti se bude muset podělit celá rodina a ještě to prý nebude stačit. "Budeme muset hledat pomoc u dobrých duší, je to se dvěmi dětmi daleko složitější. Maye teď bude čtrnáct měsíců, už je to krásné, snad to tedy zvládneme. Jsem už kvůli dětem ráda, že jsem si nabrala jen tolik práce, na jakou stačím. Proto jsem nabídky také tak pečlivě zvažovala. Omlouvám se těm, které jsem třeba zklamala, mě to mrzí ještě víc, ale doufejme, že ta práce zase přijde a že na mě nikdo nezanevře."

Laurinová se na prknech Divadla Hybernia potká při práci s expartnerem a otcem její starší dcery Valentýnky Josefem Vojtkem. "Vztahy mezi námi jsou bezproblémové, takže není co řešit. Po Třech mušketýrech to bude další muzikál, ve kterém se spolu sejdeme," říká herečka. Vojtek to bude mít o poznání těžší. V Baronu Prášilovi totiž budou kromě Laurinové tančit také jeho exmanželka Libuška Vojtková a jeho současná partnerka Jovanka Skrčeská. "Ještě mohli angažovat moji první ženu a měl bych je tu všechny pohromadě," bere s humorem netypickou situaci rocker.

Ten mimochodem při prvním setkání celého souboru, kterým provázeli Aleš Háma a Jakub Wehremberg, předvedl kaskadérský kousek, kterých bude v muzikálu hned několik. Vznášel se neohroženě v kostýmu Barona Prášila ve výšce několika metrů nad zemí. Některé kousky předvedou samotní herci, o jiné se postará kaskadérský tým Ladislava Lahody.

V muzikálu se představí také Kateřina Brožová, Marta Jandová, Šárka Vaňková, Marian Vojtko, Roman Vojtek, Jiří Langmajer nebo Zdeněk Izer. Režie se ujme Filip Renč, o kostýmy se postará Roman Šolc.