Laurinová se bojí o dceru

A jak se to týká dcery Valentýnky, kterou má s rockerem Josefem Vojtkem? "Váje je pět let a to je období, kdy se u dítěte zjišťuje, co ho baví. Určitě je to pohyb, ráda tancuje, má v sobě muzikálnost a zajímá ji piano. Nevím ovšem, jestli ji v tom mám vůbec podporovat. Bojím se," přiznává Laurinová.

Obavy nemá z toho, že by se její dcera setkala tváří v tvář s uměleckou branží a snažila se obstát v tvrdé konkurenci, že by její život střídaly úspěchy i neúspěchy nebo že by o své práci často pochybovala a věčně ji obhajovala, což prý zná herečka ze své vlastní zkušenosti a nepovažuje to za nic nenormálního. Spíš si stále víc a víc uvědomuje mediální svět kolem.

"Na jednu stranu je herec rád, když diváci znají jeho jméno a když na něj chodí, ale na druhou stranu v tomhle směru nejsou hranice, měřítko se posunulo do neúnosných mantinelů. To myslím člověku omezuje život. Já se někdy nestačím divit, co se o sobě dočtu."

Vztahy fungují

Půvabná herečka se diví i tomu, jak čas rychle letí. Před pěti lety se jí narodila dcera a v tu samou dobu otevírala Mořský svět na pražském Výstavišti, jehož se stala patronkou. Tehdy přišla bez ní. Dnes, po pěti letech, kdy Mořský svět slavil jednak první jubileum, jednak získání statutu zoologické zahrady a slavnostně odhaloval další dvě nová akvária (jedno přibližuje legendární kontinent Atlantida a druhé ukazuje život medúz), ji hyperaktivní dcerka také nedoprovázela.

"Je u táty," vysvětluje Laurinová. Vztahy obou rodin prý fungují a ona je za to ráda. "Nelíbí se mi, když v sobě lidé nosí nějakou zarputilost a zášť. Hlavně kvůli dětem je dobré, aby byla pohoda a klid," míní Laurinová.

Víc ale už neprozrazuje. Víc naznačuje pohled na ruce, které nezdobí zásnubní prsten, údajně žádný nebyl. "Jsem pořád spokojená," dodává ještě Laurinová. Tak či tak, v práci se jí rozhodně daří. Dotočila Zdivočelou zemi, roli manželky si zahrála v právě dotáčené komedii Láska in memoriam a chystá se na natáčení dalšího seriálu pro Českou televizi. V Divadle ABC začne zkoušet stěžejní roli Kate ve hře Na východ od ráje, v Kalichu podle dohody nazkouší roli Glorie, tedy sestry Poly, kterou dosud hrála, a těší se na práci v Divadle v Řeznické, kterou ovšem ještě nechce specifikovat, aby ji nezakřikla.