Laurinová: přítele zná od čtrnácti, byl to její zubař

"Byl to můj zubař, chodili jsme k němu celá rodina," říká s potutelným úsměvem herečka. "No a pak se to nějak stalo, že jsme se sblížili." Lékaře jí prorokovala i její kamarádka z divadla. "Pořád mi říkala, že by vedle mě viděla spíš než zpěváka či herce doktora. Tak teď se jí to splnilo," směje se Laurinová.



Sabina Laurinová s přítelem

S primářem stomatologie pražské Thomayerovy nemocnice, který je o jedenáct let starší a který nemá díky vystudování lékařské fakulty povědomí jen o zubech, teď Laurinová konzultuje různé zdravotní problémy. "Nedávno mě zajímalo, co se děje po porodu s placentou. Dozvěděla jsem se, že kromě toho, že se vyhazuje, se také používá pro výrobu krémů."

Rozloučí se s divadlem

Laurinová je v šestém měsíci těhotenství, které se prý naprosto liší od toho před šesti lety, kdy čekala Valentýnku. Není nijak útlocitná, ale dává na sebe pozor. I proto se tuto neděli rozloučí s Divadlem Kalich. "Jacka Rozparovače už jsem si naposledy odehrála, tam se do mě kopalo a dál v něm hrát nešlo. Teď je na programu Galileo, kterým s divadlem do porodu skončím. Budu se loučit i s Jankem Ledeckým, s ním jsem se mimochodem ještě neviděla od té doby, co se o mém těhotenství ví. Úspěšně jsem ho totiž tajila i v divadle."



Těhotná Laurinová se s divadlem na chvíli rozloučí

S prací ale herečka úplně nekončí, bude se jen věnovat takové, která není fyzicky náročná. Víc třeba bude dabovat, čeká ji také nějaké natáčení. Vzdát se ale musí letního hraní na nádvoří Pražského hradu. "Mrzí mě, že se musím vzdát představení Sen noci svatojánské, které jsem měla hrát přes léto na Hradě s Oldou Víznerem. Loni jsme ho hráli na Slovensku a bylo to moc příjemné. Budu už ale v devátém měsíci, takže si musím rok počkat. Užiju si teď divadelní prázdniny a nastoupím hned, jakmile to půjde, v Kalichu se mnou počítají," uzavírá Laurinová. - Čtěte také, jak se Laurinové podařilo utajit těhotenství