Laurinová nechce chodit jako vdova

"Neřeším to už, ani nehledám žádné vztahy. Užívám si pocitu volnosti a nezávislosti. Už se cítím spokojená a vyrovnaná, ale přece jen je to příliš krátké období, nejsem typ na krátkodobé vztahy. Pokud budu chtít někoho blíže poznat, tak to určitě bude s rozvahou," svěřila se Sabina.

V jednom ale má jasno, hodlá výrazně změnit šatník. "Odložím černé šaty, protože jsem zjistila, že tato barva člověku bere energii. Je sice elegantní, říká se, že se s ní nikdy nic nezkazí, ale já se strašně těším na pastelové tóny."

Sabina si chce co nejdřív pořídit něco zelenkavého a růžového. Už si dokonce v těchto barvách koupila halenku s velmi módním květinovým vzorem. "Vybírala jsem pečlivě, důležité vždycky je, aby ty květy nepřebíjely celkovou osobnost člověka. Vzor musí být střídmý, ne moc křiklavý, musí ladit s člověkem. Taková móda se mi opravdu líbí," řekla.

Za módu utratí majlant

Za módní věci je Sabina schopná utratit poměrně dost peněz, víc, než by sama chtěla. Na nákupy totiž chodí s platební kartou a většinou v zápalu nákupní horečky zapomene, že pro některé věci by měla mít stanovený určitý limit. "Pak si ale řeknu, panebože, tak tohle stojí dvě představení! Okamžitě si to převedu na práci a je mi z toho trochu úzko. Na druhou stranu si zase řeknu, že je to taková radost, která k ženě náleží," odůvodnila svoji slabost pro hezké věci.

Sabina Laurinová ale tvrdí, že rozhodně není marnotratná, a že se snaží kupovat si věci, které se k sobě hodí a dají se pak snadno zkompletovat. "Rozhodně nevydávám třeba za módu, která se prezentuje v luxusních časopisech, nějaké desetitisícové položky. To mi připadá jako naprostá zbytečnost, to si raději zajedu k moři."