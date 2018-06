Laurinová čeká na nabídku z televize

S DO-RE-MI jsem byla spjata hlavně lidsky. Jediné, co nás může s Pavlem Trávníčkem hřát, je to, že pořad skončil úplně z jiných důvodů, než proto, že by nebyl oblíben a sledován."

Herečka a zpěvačka věří, že všechno špatné je pro něco dobré a že se jí třeba otevřou jiné dveře a jiné obzory. Zatím však novou nabídku ze žádné televize nedostala. "Práci v televizi bych se nebránila a jakoukoli nabídku přijmu s takovou vervou, s jakou jsem dělala DO-RE-MI. Byla to pro mě velká škola a rozhodně neházím flintu do žita," říká Laurinová.

Momentálně se může plně soustředit na divadelní práci. Zkouší zrovna roli v připravovaném muzikálu Tři mušketýři. Nebyla by však právě teď vhodná doba pořídit prvorozené Valentýnce sourozence? "Kdepak! Ještě ne. Mám děťátko v tom nejkrásnějším věku. Váje je dva a půl roku a snažím se užít si ji, jak nejvíc to jde. Na další dítě zatím čerpám sílu."