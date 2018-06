Laurinová by se do Miss nepřihlásila

Hereča a zpěvačka o svém ukončeném vztahu už vůbec nechce mluvit. "Ten promáchaly nejrůznější plátky, pro mne je podstatné, že přijde jaro a bude mi lépe," pevně doufá Laurinová.

"Na jaře jsem se narodila a myslím, že v této době, kdy se všechno začne zelenat a kvést, člověk získává nadhled nad vším, co právě prožil, co ho obklopuje a začne myslet třeba na ty kytky, i na to, co by si koupil na sebe," říká Laurinová, která bývá označována za jednu z našich nejelegantněji oblečených hereček.

"Móda je mým koníčkem. Mám oblíbených pár módních návrhařů, od nichž si ráda nechávám poradit, co si vzít na sebe, zvlášť když musím jít na nějakou společenskou akci, kde všichni koukají, v čem jsem přišla. Po Praze mám vytipovaných pár obchůdků, kam si ráda zajdu na nákup. A volím vždy jednoduchou ženskou elegantní módu. Žádné extravagance," tvrdí Sabina Laurinová, která si v přiléhavé černé róbě přišla také okouknout dívky soutěžící o titul Česká Miss 2005.

Zejména ji zajímalo, jaký bude výběr dívek v novém typu soutěže a přiznala, že sama by nikdy v soutěži krásy nechtěla vystupovat. "To mě nenapadlo ani když jsem byla mladinká. Ale já vlastně pořád soutěžím. Každý večer na jevišti před diváky bojuji o jejich přízeň. Každý den musím nějak vypadat a svou roli přesvědčivě zahrát. Takže to nemám také lehké. Ale že bych někdy chtěla zabojovat o miss, to v životě ne," usmála se Sabina Laurinová.